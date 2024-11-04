«Вот это повеселимся»: Гордон анонсировал резонансные события в РФ 4.11.2024, 16:41

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Дмитрий Гордон

Украинцы смогут удивить мир.

Возможно, Украине не удастся получить от США одобрение на использование дальнобойного оружия для атак по территории России, считает украинский журналист и военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон.

Журналист добавил, что это не стоит воспринимать как повод для беспокойства, так как вскоре Вооруженные силы Украины начнут наносить удары по военным объектам противника ракетами украинского производства.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в своем интервью для Василия Голованова на канале YouTube.

Журналист озвучил важную для украинцев информацию: «Что же мы все время о плохом? Скажу о хорошем. Слава Богу, заработал наш «Укроборонпром». Он заработал не сейчас, а какое-то время назад. Я совершенно уверен, что еще несколько месяцев и Украина будет бить по России украинскими крылатыми и баллистическими ракетами».

«Я повторю на всякий случай для тех, кто не услышал по ту сторону. Судя по всему, мы можем не дождаться разрешения бить западными ракетами дальнобойными по российской территории», - отметил блогер.

Затем Дмитрий Гордон предрек события, которые должны произойти в скором времени: «Можем дождаться, а можем и не дождаться. Лотерея, выборы, как пройдет, но вот тут самое главное: еще несколько месяцев, и Украина будет бить по России своими дальнобойными баллистическими и крылатыми ракетами. Вот это повеселимся. «Веселуха будет «на болотах», гарантирую просто».

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