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Есть ли у белорусов ген долгожительства?

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  • 4.11.2024, 16:51
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Есть ли у белорусов ген долгожительства?

Ученые создали генетический паспорт долгожителя.

Увеличение продолжительности жизни – тема, которая всегда вызывала интерес. Уже в середине XX века стало ясно, что в начале XXI столетия доля пожилых людей (старше 60 лет) существенно вырастет. А сегодня демографы говорят о том, что к 2050 году она составит 20–30% населения планеты, пишет tochka.by.

Растет число пожилых и в Беларуси. Люди старше 65 лет составляют 16% населения страны (это 1,5 млн человек). Но уже к 2030 году пожилым будет каждый пятый. По ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) Беларусь, по расчетам ООН, не входит в первую сотню стран. С результатом 74,43 года она занимает 109-е место.

Белорусские ученые выяснили, есть ли у соотечественников ген долголетия и что может помочь им быть здоровее и жить дольше.

Исследования были направлены на выявление генетических особенностей белорусов, отвечающих за долгожительство.

«Сказать, что существует ген долгожительства, нельзя: его в мире в принципе нет. Но у людей есть ген, который контролирует работу остальных генов. И вот поломка в нем приводит к тому, что люди живут меньше и хуже», – отмечает кандидат биологических наук, руководитель центра по изучению микробиома человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси Елена Михаленко.

В течение нескольких лет специалисты наблюдали 170 долгожителей и около 400 белорусов в возрасте 60–89 лет с различными патологиями (ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, болезнями почек и другими), но не в терминальных стадиях.

«У них были выявлены определенные генетические маркеры, которые позволяют назначать те или иные медпрепараты или корректировать питание. В общем, был создан генетический паспорт долгожителя», – поясняет ученая.

Кроме генетических показателей, учитывали расширенные биохимические и гормональные, искали их корреляцию. В расчет также брали образование, гормональный статус, питание, вовлеченность в социальную сферу.

В итоге был сделан вывод, что есть система, нарушение работы которой приводит к снижению продолжительности жизни либо развитию хронических заболеваний. Кроме того, выяснилось, что, если человек живет не один, у него дольше сохраняются когнитивные способности.

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