«Эффект Бучи»: почему соседние страны отгораживаются от Беларуси и РФ 6 4.11.2024, 17:03

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Украинский опыт поменял концепцию безопасности как в Польше, так и в балтийских странах.

Строительство Польшей системы укреплений «Восточный щит» на границах с Россией и Беларусью является реакцией страны на «эффект Бучи». Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал бывший член правительства Польши, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Пётр Кульпа.

«Да, это на самом деле результат «эффекта Бучи». Потому что доктрина обороны НАТО основана была на, что называлось, deterrence by punishment. Это допускало вариант, что русские заходят на территорию Польши или балтийских стран, и потом союз будет отбивать захваченные территории. Ну, то, что они показали в Буче, в Ирпене в Бородянке, где просто люди убивались, где просто показали, что за короткое время они в состоянии уничтожить значительную часть населения. Просто это зверство заставило стратегов НАТО осознать, что ни одна страна не допустит, чтобы их население подвергалось оккупации, потому что они показали себя как самые настоящие бандиты. Это поменяло образ мышления об обороне», — сказал он.

Кульпа также подчеркнул, что в местах, где Украина построила укрепления, российским оккупантам очень сложно пробиваться. Этот украинский опыт поменял концепцию как в Польше, так и в балтийских странах, которые не намерены пускать россиян на свою территорию.

«Вот поэтому концепция, с одной стороны, противодействия гибридной войне, и боевого укрепления на самом деле, чтобы граница была рубежом, через который не пропускаем потенциального оккупанта», — сказал он.

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