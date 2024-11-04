Названо чудо-растение, защищающее сердечно-сосудистую систему 2 4.11.2024, 17:27

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Многие считают его простым сорняком.

Портулак огородный – растение, широко распространенное в регионах с умеренным климатом и в Средиземноморье. Кислые, сочные листья с приятным ароматом можно использовать для приготовления чая или салатов. Портулак растет в виноградниках и садах, на берегах рек и на обочинах дорог, пишет activenews.ro.

Хотя многие считают его простым сорняком, специалисты Научно-исследовательской станции овощей в Бузэу, Румыния, опровергают это и говорят, что это очень вкусное и полезное растение.

«Считается, что это единственное растение с зелеными листьями, которое содержит жирные кислоты Омега-3. Это растение способствует снижению уровня сахара, имеет высокое содержание витамина С. Это растение со слегка терпким кисловатым вкусом», – говорит исследователь Костел Вынэтору.

Исследователи обнаружили, что растение содержит до 300 миллиграммов витамина C, витамины группы B, E, PP, каротин, железо, магний, фосфор, кальций, калий, селен, марганец, натрий, белки, углеводы, гликозиды, крахмал, целлюлозу, но также имеет высокое содержание омега-3 и жирных кислот, поэтому полезно для улучшения работы мозга и сердечно-сосудистой системы.

Портулак – это съедобное лекарственное растение, которое обычно собирают в августе, а плоды – в сентябре.

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