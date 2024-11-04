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«Придумал способ выйти из матрицы, проявил креативность»

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  • 4.11.2024, 17:44
  • 2,644
«Придумал способ выйти из матрицы, проявил креативность»

Как в Гродно одним талончиком ломали систему.

Гродненские контролеры — самые суровые, а пассажиры — самые дружные. Талончик можно на выходе из транспорта передать другому или «поутюжить» дома. На своих постоянных маршрутах можно запомнить номера автобусов и комбинации дырочек, которые пробивал компостер.

До конца года все эти легенды и лайфхаки уйдут в прошлое вместе с компостерами из городского транспорта. Молодежь новости обрадовалась, старшее поколение сказало «ушла эпоха», а редакция Hrodna.life собрала ностальгические воспоминания горожан о том, как талончиками в Гродно «ломали систему». А еще мы спросили у психолога Ольги Величко, почему людям так хотелось обмануть государство.

Проехал сам — передай другому

Традиция передавать талончик на выходе из транспорта пошла именно из Гродно. Редакция Hrodna.life не утверждает, что это железный факт, но такое признают даже минчане. Многие, кто приезжал в Гродно туристом, потом рассказывали дома, как им передавали талончики при входе в автобус. Да и вы сами, наверное, не раз находили талончик на сиденье у компостера. Как говорится, мелочь, а приятно.

В 2007—2008 годах была даже отдельная тема на Гродненском форуме, посвященная передаче талонов следующим пассажирам. Завсегдатаи форума обсуждали эту практику и запустили голосование — 77% участников поддерживали ее. «Отдавать талон это правильно… Государству от этого не поубавится да и цены слишком поднимают», — писал пользователь Matroskin.

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«Не то, чтобы люди хотели украсть у государства, скорее стремились сохранить свое, — объясняет гродненский феномен психолог Ольга Величко. — У нас так давно сложилось, что каким бы не было государство, у него все равно были свои интересы. Отсюда и „тутэйшасць“ как форма солидарности людей, поддержать друг друга, когда государству нет доверия».

«3−4-2», «3−3-1»… Помните эти комбинации? Теперь забудьте

Для тех, кто привык проверять, а не доверять, был свой способ проверить переданный талончик. Нужно было всегда носить с собой какую-нибудь бумажку, чтобы пробить и сверить расположение дырочек.

Этим же лайфхаком пользовались и те, кто регулярно ездил по одному и тому же маршруту, например, на работу. Потому что несколько раз в день на конечных остановках водители меняли пластинки в компостерах и пробитые дырочки располагались по-другому.

Многоразовый талончик для тех, кто помнит все

Еще один способ сэкономить на талончиках — запомнить не только комбинацию компостера, но и гаражный номер автобуса. Приехал утром на работу на 41-м с гаражным номером 89 с талончиком «3−3-1» и домой ехать его ждешь — вот и не надо пробивать лишний талончик.

«Понятно, что это было не про деньги, — говорит Ольга, — не так уж дорого и стоил проезд в городском транспорте. Проехал без талончика и счастлив — это о том, что удалось обойти систему, придумал способ выйти из матрицы, проявил креативность. Людям из развитых стран будет сложно это понять».

Почти алхимия с талончиками

Особо бережливые могли использовать талончик несколько раз. Для этого нужны были молоко или вода и утюг. Талончик замачивали в жидкости, а потом проутюживали, чтобы не было видно отверстий. Но такой способ мог работать максимум один раз.

Был вариант и без воды — нужно было просто аккуратно компостировать, чтобы аппарат не дырявил талон насквозь, а оставлял только вмятины, тогда утюжка проходила быстрее.

Были свои способы обойти систему и у тех, кто покупал проездные. Гродненцы собирали по несколько проездных, склеивали их и дыроколом оставляли прокол на нужном месте. Но нужно было класть его в специальный кармашек в кошельке, чтобы количество проездных не вызывало вопросов. Также особо проницательные распределяли проездные вместе так, чтобы дырка на старом проездном была внизу, а новая вверху, таким образом можно было отвлечь внимание контролера.

Видимо, поэтому в Гродно запретили ламинировать проездные — потому что так их было легче подделать.

Контроль и на выход

С перепробитыми талончиками и проездными связаны и шутки про контроль в гродненском транспорте. «Три, два, полтора… на выход, пожалуйста», — примерно так могли говорить контролёры, если подозревали, что талончик использован повторно. Тогда приходилось оправдываться, что компостер «зажевал» талончик и достать, не повредив, было невозможно.

Про строгость гродненских контролёров тоже ходили легенды. И это — обратная сторона солидарности пассажиров, считает психологиня.

«Всё стремится к равновесию. В ответ на высокую солидарность людей появляется и стремление системы эту солидарность контролировать. Чем больше люди стремились быть независимыми, тем больше государственные системы пытались зажимать гайки. Тут прямая закономерность».

На том же Гродненском форуме с 2011 по 2017 годы была живой тема «Беспредел контролеров», где горожане обсуждали некорректное, с их точки зрения, поведение сотрудников контроля. Дискуссия разрослась на 28 страниц!

«Не уважаю эту профессию. С голоду помирала бы, но не пошла бы в контролеры. Для такой работы надо иметь особый характер», — писала пользовательница gulzar. «Условия для оплаты не созданы. Зато созданы условия для сбора штрафов», — оценивал ситуацию другой пользователь.

Фразы, которые мы уже не услышим

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Тем, кто стоял возле окна водителя или у компостера, всегда было чем заняться. Те, что ближе к водителю, всю поездку передавали за проезд, а потом обратно сдачу с талончиками. А кому «повезло» стоять у компостера, пробивали талончики для тех, кто не мог сам дотянуться.

• «Передайте на талончик»

• «Мне ленту, пожалуйста» (до 1 июня 2008 года талоны обычно продавали лентами по шесть штук, потом водителей обязали продавать по одному талону, но многие гродненцы по привычке брали «про запас» целую ленту)

• «Кто передавал на талон? Не хватает 20 копеек»

• «Пробейте, пожалуйста»

• «Прокомпостируйте, пожалуйста»

• «Это на один талончик?»

Будет доверие — не будет обмана

У новых систем оплаты проезда станет меньше обходных путей для проезда «зайцем». Такие подходы современны и востребованы в мире, говорит Ольга Величко: «Там, где люди доверяют государству, они и налоги платят без утайки и проезд оплачивают, осознавая, что делают это для себя».

В Беларуси пока ситуация другая. То, что увеличивается количество киберпреступлений, подтверждает, что люди готовы отдавать деньги мошенникам и доверять кому угодно, но не государству.

«Люди думают, как выживать, ищут, как сохранить что-то для себя, не отдать что-то государству. Этим и пользуются мошенники. Пока не будет доверия между гражданами и страной, эта ситуация будет повторяться».

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