В Беларуси появился новый железнодорожный маршрут 4.11.2024, 18:12

Продажа билетов уже доступна.

Белорусская железная дорога запустила новый маршрут Мозырь – Калинковичи – Минск и обратно. Как сообщили в пресс-службе БелЖД, теперь ежедневно будут курсировать две пары электропоездов регионального бизнес-класса под номерами 874/873 и 876/875:

• Из Мозыря поезда отправляются в 05:40 и 17:57, прибывают в Минск в 09:34 и 21:46.

• Из Минска электрички уходят в 13:45 и 19:38, возвращаясь в Мозырь в 17:36 и 23:50.

Электрички будут делать остановки в таких населенных пунктах, как Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Светлогорск и Калинковичи.

Запуск новых составов стал возможен благодаря завершению электрификации и модернизации инфраструктуры на участке Калинковичи – Барбаров.

Билеты уже можно приобрести, их стоимость варьируется от Br12 до почти Br17 в зависимости от уровня комфорта.

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