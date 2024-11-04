В Беларуси появился новый железнодорожный маршрут
- 4.11.2024, 18:12
Продажа билетов уже доступна.
Белорусская железная дорога запустила новый маршрут Мозырь – Калинковичи – Минск и обратно. Как сообщили в пресс-службе БелЖД, теперь ежедневно будут курсировать две пары электропоездов регионального бизнес-класса под номерами 874/873 и 876/875:
• Из Мозыря поезда отправляются в 05:40 и 17:57, прибывают в Минск в 09:34 и 21:46.
• Из Минска электрички уходят в 13:45 и 19:38, возвращаясь в Мозырь в 17:36 и 23:50.
Электрички будут делать остановки в таких населенных пунктах, как Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Светлогорск и Калинковичи.
Запуск новых составов стал возможен благодаря завершению электрификации и модернизации инфраструктуры на участке Калинковичи – Барбаров.
Билеты уже можно приобрести, их стоимость варьируется от Br12 до почти Br17 в зависимости от уровня комфорта.