The Guardian: ЕС раздает сельскохозяйственные субсидии миллиардерам 2 4.11.2024, 18:25

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По меньшей мере три из них были в списке Forbes.

С 2018 по 2021 год Европейский Союз предоставил около 3,3 млрд евро субсидий на сельское хозяйство компаниям, принадлежащим более десятка миллиардеров, включая бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и британского бизнесмена сэра Джеймса Дайсона. Об этом пишет The Guardian (перевод — liga.net).

Среди конечных бенефициаров также были немецкий мясной магнат Клеменс Теннис и датский владелец обширной недвижимости Андерс Гольч Повлсен.

Как отмечает издание, субсидии распределяются в соответствии с площадью земли, которой владеет фермер, а не по необходимости в поддержке, что приводит к значительным выплатам для крупных собственников. По мнению экспертов, это стимулирует неравенство, поскольку крупнейшие землевладельцы получают наибольшие выплаты, в то время как тысячи малых ферм закрываются. Такая система приводит к «парадоксальным стимулам».

Профессор Лейденского университета Пол Беренс, изучающий глобальные изменения, считает, что для улучшения здоровья людей и экологии требуется быстрый переход на более здоровые пищевые продукты, а субсидии могут быть мощным экономическим рычагом для этого. Он отметил, что, хотя прозрачность в сельскохозяйственной политике ЕС улучшилась, значительный объем информации все равно требует дополнительных расследований для понимания, куда направляются налоги граждан.

Большинство из 17 миллиардеров, получавших субсидии, не предоставили комментарии. Представитель компании Dyson Farming заявил, что семья Дайсона инвестировала значительные средства в развитие сельского хозяйства, а объем налоговых выплат в ЕС значительно превышает полученные субсидии.

Томас Дош, руководитель по публичным делам компании Теннис, поддержал идею перераспределения субсидий в пользу фермеров, работающих экологически ответственно, отметив, что такие меры не должны приводить к дефициту продовольствия или значительному росту цен на продукты.

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