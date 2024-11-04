«А что вы ожидали, что выскочат «Песняры» и исполнят «Запаведный напев»?» 8 4.11.2024, 18:37

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Белоруска показала, как на самом деле звучит первая музыкальная дорога в стране.

Многие белорусские автомобилисты успели протестировать первую музыкальную дорогу страны — участок трассы Р31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» длиной в полкилометра, который «переоборудовали» под музыкальный инструмент. Некоторые даже поделились «видео с полей», показав, как же на самом деле «звучит» эта дорога, пишет «Телеграф».

Видео в TikTok с музыкального участка трассы Р31 выложила пользовательница под ником krasnovskaya_aska и меньше чем за сутки оно собрало больше 110 тыс. просмотров.

«А где музыка?» — задалась вопросом автор видео. По её собственному признанию, она «сразу совсем не поняла», что за мелодия «играет» на этом участке.

«Я наверное ожидала прям музыку-музыку», — рассказала девушка, с долей самоиронии отметив, что «думала, что из колонок звук будет».

«Жутко, но слышно», «с первого раза вообще не понятно, что за музыка» — поддержали автора ролика многие комментаторы. Однако и тех, кто расслышал музыкальную композицию было немало.

«А что вы ожидали , что выскочат «Песняры» и исполнят «Запаведный напев»?» — язвительно спросил один из комментаторов.

Более лояльно настроенные зрители посоветовали девушке в следующий раз проезжать музыкальный участок с большей скоростью. По словам некоторых, такие участки рассчитаны на максимально допустимую скорость — на такой скорости, по их словам, мелодия слышна отчётливее всего.

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