Экс-депутат Госдумы рассказала, как поставить России «мат в один ход»7
- 4.11.2024, 18:48
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Чтобы быстро закончить войну.
Экс-депутат Госдумы, известная оперная певица Мария Максакова в интервью «Главред TV» поделилась своими умозаключениями по поводу разговоров о тяжелых недугах Путина и Патрушева: «Вроде все больные, но, понимаете, столько крови пролили вокруг себя и уже думают, как бы наследников своих еще куда пристроить, чтобы они дальше «кровушки вдоволь напились». Мы с вами обсуждаем приблизительно вот это вместо того, чтобы обсудить, как бы лучше начать продумывать эту операцию такую, как с пейджерами. Что-то подобное, мне кажется, нужно делать каждый день, каждый час».
Экс-депутат Госдумы объяснила, почему так важно как можно быстрее устранить Путина: «Безусловным является, что в модели, когда существует культ личности, конечно, ликвидация личности породит крах самой модели. В этом смысле поэтому так прижилась вот эта вот белиберда о том, что Путин якобы уже в морозилке, потому что, по сути, это ключ к успеху, если бы действительно бы его просто ликвидировать. Тогда эта вся система развалится, она пойдет вразнос».
«Они передерутся между собой так, что, естественно, ни один из них не позволит другому какому-то клану занять какое-то лидирующее положение. В этом и есть ключ к успеху. Только я считаю, что надо конкретные шаги предпринимать, чтобы как можно быстрее этот успех наступил», - озвучила свою позицию Мария Максакова.