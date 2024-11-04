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Экс-депутат Госдумы рассказала, как поставить России «мат в один ход»

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  • 4.11.2024, 18:48
  • 7,168
Экс-депутат Госдумы рассказала, как поставить России «мат в один ход»
Мария Максакова

Чтобы быстро закончить войну.

Экс-депутат Госдумы, известная оперная певица Мария Максакова в интервью «Главред TV» поделилась своими умозаключениями по поводу разговоров о тяжелых недугах Путина и Патрушева: «Вроде все больные, но, понимаете, столько крови пролили вокруг себя и уже думают, как бы наследников своих еще куда пристроить, чтобы они дальше «кровушки вдоволь напились». Мы с вами обсуждаем приблизительно вот это вместо того, чтобы обсудить, как бы лучше начать продумывать эту операцию такую, как с пейджерами. Что-то подобное, мне кажется, нужно делать каждый день, каждый час».

Экс-депутат Госдумы объяснила, почему так важно как можно быстрее устранить Путина: «Безусловным является, что в модели, когда существует культ личности, конечно, ликвидация личности породит крах самой модели. В этом смысле поэтому так прижилась вот эта вот белиберда о том, что Путин якобы уже в морозилке, потому что, по сути, это ключ к успеху, если бы действительно бы его просто ликвидировать. Тогда эта вся система развалится, она пойдет вразнос».

«Они передерутся между собой так, что, естественно, ни один из них не позволит другому какому-то клану занять какое-то лидирующее положение. В этом и есть ключ к успеху. Только я считаю, что надо конкретные шаги предпринимать, чтобы как можно быстрее этот успех наступил», - озвучила свою позицию Мария Максакова. 

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