закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Одна из стран ЕС стала охотнее выдавать шенген белорусам

1
  • 4.11.2024, 18:55
  • 6,888
Одна из стран ЕС стала охотнее выдавать шенген белорусам

Можно запросить визу за 30 дней до выезда.

Белорусам, мечтающим получить шенгенскую визу, стоит обратить внимание на испанское посольство. Об этом «Зеркалу» рассказала визовый эксперт и редактор ресурса visaflow.live Анастасия Лысоковская. Что нужно сделать, чтобы получить такой шенген, и на сколько его дают?

— Если сравнивать Испанию с другими странами, например, с Польшей, Грецией, Венгрией, то вероятность получить испанский шенген сейчас выглядит более привлекательной, — делится наблюдениями Анастасия. — Почему так произошло? Можно только гадать. Возможно, сменились консулы либо под конец года квоты на мультивизы (многократные визы. — Прим. ред.) еще не выбраны.

По словам собеседницы, на данный момент испанское посольство рассматривает документы на визу около 45 дней. Слоты или места на подачу документов на ноябрь уже выдали. Следующие — на декабрь, вероятно, появятся в конце этого месяца. Хотя нет точной даты, когда именно это будет. При этом в течение месяца бывают «добросы», говорит специалистка, поэтому лучше просто мониторить сайт испанского визового центра.

— При подаче документов можно запросить визу за 30 дней до выезда (то есть за 30 дней с даты подачи документов). Такая опция доступна под ответственность заявителя. Что это значит? Человеку дают подписать заявление, в котором он пишет, что понимает: паспорт может не вернуться к нужному ему сроку, но визовый центр не несет за это ответственности, — говорит Анастасия. — В то же время, если запрос сработает, то, теоретически, паспорт с результатом еще можно получить до новогодних праздников. Но отмечу, что, помимо сроков рассмотрения, еще есть время ожидания самой записи. Если учитывать количество желающих и периодичность добавления мест визовым центром, то тем, кто хочет получить шенген к Новому году, надо сильно поспешить.

В понедельник, 4 ноября, когда мы открыли на сайте визового центра вкладку «Предварительная запись», мы увидели лишь белую страницу и надпись «403 Forbidden». Анастасия отмечает, что, когда появляются слоты, страница отображается нормально.

— Самостоятельно словить слот сложно, но возможно, — отмечает эксперт.

Собеседница объясняет: подавать документы на испанскую визу человек может и как самостоятельный путешественник, и в составе туристической группы. Срок рассмотрения документов в посольстве для всех стандартен, поэтому каждый выбирает вариант, который ему больше подходит.

— При самостоятельной поездке документы, подтверждающие цель визита в страну, заявитель готовит сам. Если человек планирует получить туристическую визу, ему необходимо предоставить бронь жилья (допускается без оплаты), а также транспортные документы по маршруту (например, билеты на самолет до Испании), — отмечает Анастасия. — Мое мнение: приобретать тур, чтобы подстраховать себя в получении визы, смысла нет.

На какой период сейчас дают испанскую визу? По словам эксперта, очень долго такой шенген людям ставили не более чем на 30 дней. Сейчас статистика улучшилась.

— Стали чаще выдавать мультивизы сроком на три−шесть месяцев, что не может не радовать, — отмечает собеседница. — По моим наблюдениям, посольство стало более детально изучать визовую историю заявителя, а также полный комплект предоставляемых документов. Чтобы иметь большую вероятность получить испанский шенген, советую прикладывать доказательства посещения этой страны, если вы там были (брони, фото, чеки), предоставлять выписки из карт-счета с оборотом за последние шесть месяцев и остаток. Чем он больше, тем лучше, но не менее 1500 евро на человека.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский