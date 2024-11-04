Одна из стран ЕС стала охотнее выдавать шенген белорусам 1 4.11.2024, 18:55

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Можно запросить визу за 30 дней до выезда.

Белорусам, мечтающим получить шенгенскую визу, стоит обратить внимание на испанское посольство. Об этом «Зеркалу» рассказала визовый эксперт и редактор ресурса visaflow.live Анастасия Лысоковская. Что нужно сделать, чтобы получить такой шенген, и на сколько его дают?

— Если сравнивать Испанию с другими странами, например, с Польшей, Грецией, Венгрией, то вероятность получить испанский шенген сейчас выглядит более привлекательной, — делится наблюдениями Анастасия. — Почему так произошло? Можно только гадать. Возможно, сменились консулы либо под конец года квоты на мультивизы (многократные визы. — Прим. ред.) еще не выбраны.

По словам собеседницы, на данный момент испанское посольство рассматривает документы на визу около 45 дней. Слоты или места на подачу документов на ноябрь уже выдали. Следующие — на декабрь, вероятно, появятся в конце этого месяца. Хотя нет точной даты, когда именно это будет. При этом в течение месяца бывают «добросы», говорит специалистка, поэтому лучше просто мониторить сайт испанского визового центра.

— При подаче документов можно запросить визу за 30 дней до выезда (то есть за 30 дней с даты подачи документов). Такая опция доступна под ответственность заявителя. Что это значит? Человеку дают подписать заявление, в котором он пишет, что понимает: паспорт может не вернуться к нужному ему сроку, но визовый центр не несет за это ответственности, — говорит Анастасия. — В то же время, если запрос сработает, то, теоретически, паспорт с результатом еще можно получить до новогодних праздников. Но отмечу, что, помимо сроков рассмотрения, еще есть время ожидания самой записи. Если учитывать количество желающих и периодичность добавления мест визовым центром, то тем, кто хочет получить шенген к Новому году, надо сильно поспешить.

В понедельник, 4 ноября, когда мы открыли на сайте визового центра вкладку «Предварительная запись», мы увидели лишь белую страницу и надпись «403 Forbidden». Анастасия отмечает, что, когда появляются слоты, страница отображается нормально.

— Самостоятельно словить слот сложно, но возможно, — отмечает эксперт.

Собеседница объясняет: подавать документы на испанскую визу человек может и как самостоятельный путешественник, и в составе туристической группы. Срок рассмотрения документов в посольстве для всех стандартен, поэтому каждый выбирает вариант, который ему больше подходит.

— При самостоятельной поездке документы, подтверждающие цель визита в страну, заявитель готовит сам. Если человек планирует получить туристическую визу, ему необходимо предоставить бронь жилья (допускается без оплаты), а также транспортные документы по маршруту (например, билеты на самолет до Испании), — отмечает Анастасия. — Мое мнение: приобретать тур, чтобы подстраховать себя в получении визы, смысла нет.

На какой период сейчас дают испанскую визу? По словам эксперта, очень долго такой шенген людям ставили не более чем на 30 дней. Сейчас статистика улучшилась.

— Стали чаще выдавать мультивизы сроком на три−шесть месяцев, что не может не радовать, — отмечает собеседница. — По моим наблюдениям, посольство стало более детально изучать визовую историю заявителя, а также полный комплект предоставляемых документов. Чтобы иметь большую вероятность получить испанский шенген, советую прикладывать доказательства посещения этой страны, если вы там были (брони, фото, чеки), предоставлять выписки из карт-счета с оборотом за последние шесть месяцев и остаток. Чем он больше, тем лучше, но не менее 1500 евро на человека.

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