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Украина пробурила самую глубокую за восемь лет нефтяную скважину

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  • 4.11.2024, 19:04
  • 2,932
Украина пробурила самую глубокую за восемь лет нефтяную скважину

Киев будет добывать 65 тонн нефти в сутки.

Компания Укрнафта пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние 8 лет скважину.

Об этом сообщила Укрнафта.

«По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа — 21,5 тыс. кубометров в сутки», — отметил Сергей Корецкий, директор Укрнафты.

Фактическая глубина объекта составляет 4520 метров.

Эта скважина была запланирована как разведывательная, ее строительство произошло с опережением графика.

Работы «под ключ» выполнил победитель торгов на площадке Prozorro ООО «Энергофинанс».

Напомним, в 1-м полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Укрнафта уменьшила прибыль на 25% до 10,6 млрд гривен.

2023 год компания закончила с чистой прибылью в размере 23,6 млрд гривен.

В 2023 году Укрнафта увеличила добычу нефти с конденсатом на 3% до 1,41 млн тонн по сравнению с 2022 годом. Также компания увеличила добычу газа на 6% до 1,097 млрд куб. м.

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