В Гомеле бытовую химию продают на розлив 3 4.11.2024, 19:10

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По четыре рубля за литр.

Жители Гомеля рассказывают про новинку: не так давно в городе стали появляться автоматы по розливу бытовой химии. Отношение к ним пока настороженное. К примеру, одна гомельчанка призналась, что в одном из магазинов видела такой прибор, но боится к нему подходить, поскольку не знает, что заливают в такие автоматы. Авторы проекта объяснили, как там все устроено.

У единственного в Беларуси автомата с дорогими брендовыми духами появился достойный конкурент. Теперь нажатием кнопки в вендинговом аппарате можно также покупать бытовую химию и косметику (пока только в Гомеле). На выбор предлагаются пять позиций: мыло для рук, крем-гель для душа, гель для мытья посуды, гель для стирки и кондиционер для белья, передает «Онлайнер».

Авторы проекта уверяют, что это была их собственная идея: аналогичных аппаратов они не видели.

«Мы хотели вендинговый бизнес и рассматривали разные варианты, — рассказал директор сети Александр. — Кофейных аппаратов уже слишком много, и все хорошие места заняты. Вот и решили придумать что-то новое, чего у нас еще не было раньше».

Год назад предприниматели купили один «пустой» аппарат — утеплили его, установили аппарат для розлива бытовой химии, добавили купюроприемник, монетоприемник и терминал для оплаты картой. Тестовая версия показала себя отлично, поэтому решено было расставить по городу еще 20 таких аппаратов. Их установили четыре месяца назад.

Что внутри автоматов? Александр признался, что изначально пробовали несколько производителей бытовой химии: не подходила либо консистенция, либо ассортимент, либо цена. В итоге остановились на российском бренде «Королева яблонь».

Разливают бытовую химию по обычным пластиковым бутылкам. Стоимость установили одинаковую для всех средств — четыре рубля за литр.

«Такой цены добиваемся за счет оптовых поставок — заказываем сразу более десятка еврокубов, не платим за тару, потому как она возвратная (отправляем пустую тару — получаем полную). За счет этого имеем дополнительную скидку и цену повышать пока не планируем», — пояснил Александр.

По его словам, спрос на продукцию из автоматов растет от месяца к месяцу. Компания готова поставлять похожие вендинговые аппараты и в другие регионы.

«За несколько месяцев уже продали более 30 000 литров бытовой химии. Сейчас мы ведем несколько диалогов с потенциальными партнерами из разных городов Беларуси, в том числе из Минска, а также из России», — добавил он.

Нужно отметить, что бытовая химия от бренда «Королева яблонь» продается в больших объемах и в обычных магазинах, в том числе на маркетплейсах. К примеру, пятилитровую канистру средства для мытья посуды можно купить за 29,39 рубля. Получается 5,8 рубля за литр — ненамного дороже, чем в автомате. Но, возможно, сам способ покупки через вендинговый аппарат кому-то покажется более интересным, чем обычная доставка.

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