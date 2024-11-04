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СМИ: Месси может вернуться в «Барселону»

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  • 4.11.2024, 19:22
СМИ: Месси может вернуться в «Барселону»
Лионель Месси

Аргентинец рассматривает данный вариант.

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси в 2026 году может вернуться в «Барселону», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 37-летний аргентинец хочет выступить на чемпионате мира 2026 года, а для подготовки к турниру планирует получить игровую практику на топовом европейском уровне.

Сообщается, что подписание краткосрочного контракта с «Барселоной» на правах свободного агента в 2026 году Месси расценивает как лучшую возможность вновь попробовать свои силы в европейском футболе.

Напомним, Месси выступал за «Барсу» в период с 2003 по 2021 год, где стал звездой мирового футбола, выиграв множество командных и индивидуальных трофеев.

С 2021 по 2023 год аргентинец являлся игроком французского ПСЖ, а сейчас играет в США за «Интер Майами».

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде и станет первым в истории, в финальной части которого сыграют 48 команд. Аргентина является действующими чемпионами мира.

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