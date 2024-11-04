Грузинская оппозиция начала митинг под парламентом

Грузинская оппозиция начала митинг под парламентом4
- 4.11.2024, 19:27
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Оппозиционеры должны объявить план действий.
В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста, организованная оппозиционными партиями.
Об этом сообщает «Новости-Грузия».
Перед зданием парламента Грузии начался митинг оппозиционных политсил, которые должны объявить свой план действий после того, как заявили о масштабных фальсификациях на парламентских выборах. Протестующие пришли туда шествием от Вокзальной площади.
Это вторая акция протеста оппозиции после парламентских выборов 26 октября, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе. Первый митинг состоялся 28 октября, после того, как Центризбирком объявил предварительные результаты.