Грузинская оппозиция начала митинг под парламентом 4 4.11.2024, 19:27

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Оппозиционеры должны объявить план действий.

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста, организованная оппозиционными партиями.

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Перед зданием парламента Грузии начался митинг оппозиционных политсил, которые должны объявить свой план действий после того, как заявили о масштабных фальсификациях на парламентских выборах. Протестующие пришли туда шествием от Вокзальной площади.

Это вторая акция протеста оппозиции после парламентских выборов 26 октября, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе. Первый митинг состоялся 28 октября, после того, как Центризбирком объявил предварительные результаты.

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