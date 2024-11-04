Бербок: Будущее Украины и в ЕС, и в НАТО
- 4.11.2024, 19:39
Глава МИД Германии озвучила позицию Берлина.
Украина в будущем должна стать членом НАТО. Позицию Берлина на брифинге в Киеве 4 ноября озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок, видеозапись опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
Бербок попросили разъяснить позицию ФРГ относительно вступления Украины в НАТО на фоне заявлений немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что приглашение в Альянс невозможно до завершения войны.
«Какова позиция Германии? Четкая – будущее Украины и в ЕС, и в НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года», – отметила глава МИД ФРГ.
По словам Бербок, нелегитимный Владимир Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины.
Говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, Бербок подчеркнула, что это было свободным решением двух стран, и они четко заявили о своей позиции.