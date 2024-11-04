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Бербок: Будущее Украины и в ЕС, и в НАТО

  • 4.11.2024, 19:39
Бербок: Будущее Украины и в ЕС, и в НАТО
Анналена Бербок

Глава МИД Германии озвучила позицию Берлина.

Украина в будущем должна стать членом НАТО. Позицию Берлина на брифинге в Киеве 4 ноября озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок, видеозапись опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Бербок попросили разъяснить позицию ФРГ относительно вступления Украины в НАТО на фоне заявлений немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что приглашение в Альянс невозможно до завершения войны.

«Какова позиция Германии? Четкая – будущее Украины и в ЕС, и в НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года», – отметила глава МИД ФРГ.

По словам Бербок, нелегитимный Владимир Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины.

Говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, Бербок подчеркнула, что это было свободным решением двух стран, и они четко заявили о своей позиции.

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