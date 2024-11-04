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В Минске открылось кафе, в котором «работают» бигли

  • 4.11.2024, 19:51
В Минске открылось кафе, в котором «работают» бигли

Видео.

Новое кафе под названием Begle coffee открылось недалеко от вокзала. В меню — чай с шариками, корейский кофе и моти. Экзотика, но уже знакомая белорусам. Больше удивляет другое: на входе гостей встречают три бигля.

Как утверждают в соцсетях владельцы: «Наши пушистые друзья создают особенную дружескую атмосферу. Они всегда рады вам и вашим питомцам, поэтому в нашу кофейню можно приходить со своим четвероногим другом!» Зовут хвостатых «сотрудников» Топи, Тати и Сянсян, передает «Онлайнер».

Названия напитков тоже могут вызвать улыбку: вам три кокосовых брата или счастливую клубничную гирлянду? А может, пончиковый или метеоритный латте? Что касается еды, то помимо моти можно заказать бенто-торты и «обнимающую чашу», что бы это ни значило.

Анонс открытия заведения в TikTok уже набрал несколько сотен тысяч просмотров. Реакции на идею разные, но в основном позитивные.

«Как вы уговорили вечноголодных биглей не съедать все подряд?»

«ВОТ ОНО. Давно мечтала о кофейне с собачками».

«Там пахнет как-то собаками? (Я просто ходила в похожие, только с котами, и там воняло)».

«Какие же они милые!»

«А почему взяли только породистых собак, а не из приюта обычных дворняжек, например?»

«Жду сосисочную с таксами. Буду постоянным клиентом».

Работает кафе по адресу ул. Свердлова, 19 ежедневно с 11:00 до 22:00. Судя по ответам в комментариях, хоть бигли и не живут в кафе, но находятся здесь большую часть дня.

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