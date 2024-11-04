Украина может получить батарею NASAMS от Канады до конца года 4.11.2024, 20:01

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Ее заказали еще в 2023 году.

Канада уже до конца года может предоставить Украине обещанную систему ПВО NASAMS. Ее заказали еще в 2023 году.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. В частности, глава канадского правительства подтвердил поддержку украинского плана победы.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество для организации второго саммита мира и привлечения к такой работе стран Глобального Юга.

«Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», - написал Зеленский.

Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя, в том числе привлечения к войне солдат Северной Кореи. Также было скоординировано сотрудничество в рамках председательства Канады в G7.

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