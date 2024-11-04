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Майк Тайсон: Я пообещал Мухаммеду Али, что отомщу за него

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  • 4.11.2024, 20:07
  • 2,254
Майк Тайсон: Я пообещал Мухаммеду Али, что отомщу за него
Первая встреча Мухаммеда Али и Майка Тайсона

Американский боксер сдержал слово, победив обидчиков Али Тревора Бербика и Ларри Холмса.

Американский боксер Майк Тайсон сообщил, что в юном возрасте его мотивировало стать лучшим не только пояс чемпиона мира, а еще обещание, которое он дал Мухаммеду Али.

По данным The Mirror, Майк сильно расстроился из-за поражений легенды бокса от Ларри Холмса в 1980 году, и от Тревора Бербика в 1981-м.

15-летний Тайсон даже имел личный разговор с Али. Он пообещал ему, что когда станет взрослым, то сможет победить обоих

«Мы поговорили по телефону. Я сказал, что намерен выиграть титул чемпиона мира. И пообещал Али, что отомщу за него. Я хотел победить Холмса и Бербика», — приводит слова Тайсона The Mirror.

Отметим, что Майк сдержал слово в 1986-м, когда победил техническим нокаутом Тревора Бербика, а еще через два года досрочно одолел Ларри Холмса.

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