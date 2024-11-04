Майк Тайсон: Я пообещал Мухаммеду Али, что отомщу за него 3 4.11.2024, 20:07

2,254

Первая встреча Мухаммеда Али и Майка Тайсона

Американский боксер сдержал слово, победив обидчиков Али Тревора Бербика и Ларри Холмса.

Американский боксер Майк Тайсон сообщил, что в юном возрасте его мотивировало стать лучшим не только пояс чемпиона мира, а еще обещание, которое он дал Мухаммеду Али.

По данным The Mirror, Майк сильно расстроился из-за поражений легенды бокса от Ларри Холмса в 1980 году, и от Тревора Бербика в 1981-м.

15-летний Тайсон даже имел личный разговор с Али. Он пообещал ему, что когда станет взрослым, то сможет победить обоих

«Мы поговорили по телефону. Я сказал, что намерен выиграть титул чемпиона мира. И пообещал Али, что отомщу за него. Я хотел победить Холмса и Бербика», — приводит слова Тайсона The Mirror.

Отметим, что Майк сдержал слово в 1986-м, когда победил техническим нокаутом Тревора Бербика, а еще через два года досрочно одолел Ларри Холмса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com