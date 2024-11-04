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Джонсон: Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины

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  • 4.11.2024, 20:18
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Джонсон: Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины
Борис Джонсон

По словам экс-премьера Великобритании, у него будет жесткая позиция.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США не допустит победы России в полномасштабной войне против Украины.

Об этом Джонсон сказал в интервью CNN.

По словам экс-премьера Британии, простого продолжения нынешней политики Джо Байдена в отношении Украины «недостаточно, даже если Камала (Харрис. – Ред.) победит».

Он вспомнил свои встречи с Трампом на посту министра иностранных дел Великобритании и добавил, что «по всем ключевым вопросам он (Трамп. – Ред.) занимал очень твердую позицию» – будь то Иран, Сирия или Украина, Россия или Путин.

«Я слышу, что говорят другие. И сказать, что я не нервничаю, было бы неправдой. Я действительно крайне обеспокоен. Но я считаю на основе того, что Дональд Трамп делал в прошлом, что у него будет твердая позиция», – считает Джонсон.

Бывший британский премьер считает, что Трамп, который увлечен «возвращением Америке величия», не захочет начать свой президентский срок, «позволив, по сути, советской империи вернуть величие».

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