Стало известно, сколько будет стоить белорусский электровелосипед 19 4.11.2024, 20:24

4,998

Заряда батареи хватит на 30 километров.

Белорусский электровелосипед будет стоить 2,8 тыс. рублей, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на директора «Мотовелозавода» Сергея Манько.

Сейчас опытный образец проходит испытания.

Электровелосипед будет с съемным аккумулятором. Предполагается, что заряда батареи хватит на 30 километров. Он сможет развивать скорость до 25 км/ч. Для использования велосипеда не нужны права и регистрация.

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