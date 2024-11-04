Стало известно, сколько будет стоить белорусский электровелосипед

Стало известно, сколько будет стоить белорусский электровелосипед19
- 4.11.2024, 20:24
- 4,998
Заряда батареи хватит на 30 километров.
Белорусский электровелосипед будет стоить 2,8 тыс. рублей, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на директора «Мотовелозавода» Сергея Манько.
Сейчас опытный образец проходит испытания.
Электровелосипед будет с съемным аккумулятором. Предполагается, что заряда батареи хватит на 30 километров. Он сможет развивать скорость до 25 км/ч. Для использования велосипеда не нужны права и регистрация.