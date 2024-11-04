Соболенко выиграла второй матч на Итоговом турнире WTA 3 4.11.2024, 20:54

Арина Соболенко

Белоруска обеспечила себе место в полуфинале.

Первая ракетка планеты Арина Соболенко выиграла свой второй матч группового этапа Итогового турнира WTA.

Случилось это в противостоянии с итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA) – 6:4, 7:5. Матч длился 1 час 35 минут.

Эта победа позволила Арине досрочно занять первое место в фиолетовой группе. Стартовала же белоруска на Итоговом турнире с виктории над олимпийской чемпионкой-2024 китаянкой Чжэн Циньвэнь (№7 WTA) – 6:3, 6:4.

Теперь Соболенко предстоит сыграть фактически не влияющий на турнирную сетку поединок против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (№5 WTA).

Групповой этап завершится 7 ноября, после чего по две лучшие теннисистки из каждого квартета выйдут в полуфинал. Решающий матч – 9 ноября.

Победительница турнира может заработать 1500 очков, если не проиграет ни одного матча. Участницы WTA Finals 2024 определились по рейтингу на 28 октября.

Общий призовой фонд турнира в Саудовской Аравии – $15,25 млн. Чемпионка в одиночном разряде заработает не менее $4,45 млн. Год назад полька Ига Свентек разгромила в финале Джессику Пегулу.

В сезоне-2024 Арина Соболенко одержала победу на двух турнирах Большого шлема – Australian Open и US Open. Помимо виктории в Ухане, в ее активе триумф на WTA 1000 в Индиан-Уэльсе.

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