Президент Словакии отклонил все запросы граждан присоединиться к ВСУ 1 4.11.2024, 21:03

1,086

Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини получил четыре запроса от граждан Словакии.

Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы граждан страны присоединиться к украинской армии для участия в войне с Россией. С момента вступления в должность он официально получил четыре таких запроса.

Об этом сообщает TASR.

Как сообщается, один из запросов был подан гражданином Словакии в ходе полномочий бывшего президента Зузаны Чапутовой, но его судьбу решил только нынешний глава государства.

«Если граждане Словакии хотят легально принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии, они должны заранее попросить у президента республики разрешение служить в вооруженных силах другого государства», - пояснили в канцелярии словацкого президента.

Там также отметили, что если граждане Словакии присоединятся к ВСУ без указанного разрешения, им грозит уголовное преследование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com