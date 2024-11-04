Президент Словакии отклонил все запросы граждан присоединиться к ВСУ

Президент Словакии отклонил все запросы граждан присоединиться к ВСУ1
- 4.11.2024, 21:03
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Петер Пеллегрини получил четыре запроса от граждан Словакии.
Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы граждан страны присоединиться к украинской армии для участия в войне с Россией. С момента вступления в должность он официально получил четыре таких запроса.
Об этом сообщает TASR.
Как сообщается, один из запросов был подан гражданином Словакии в ходе полномочий бывшего президента Зузаны Чапутовой, но его судьбу решил только нынешний глава государства.
«Если граждане Словакии хотят легально принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии, они должны заранее попросить у президента республики разрешение служить в вооруженных силах другого государства», - пояснили в канцелярии словацкого президента.
Там также отметили, что если граждане Словакии присоединятся к ВСУ без указанного разрешения, им грозит уголовное преследование.