В небе над Беларусью заметили «светящуюся гирлянду» 2 4.11.2024, 21:06

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Что это было?

Вечером 4 ноября минчане и жители Минской области заметили «гирлянду» летящих объектов. Не волнуйтесь, это не НЛО, а очередные спутники Starlink.

Вот такое видео было снято над Фаниполем.

«Гирляндой» спутники выглядят только в течение первых нескольких дней после запуска очередной группы, в это время они двигаются на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью, а потом эта цепочка рассеивается, так как каждый спутник поднимается на свою рабочую орбиту.

Видели «светящуюся цепочку» вечером 4 ноября и в Минске, передает «Зеркало».

Группу из первых 60 спутников компания Илона Маска SpaceX запустила в 2019 году.

Следующий запуск состоится 6 ноября 2024 года, в 00.05 по минскому времени — SpaceX отправит на орбиту 202-ю партию из 23 интернет-спутников Starlink. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 7 232 единиц.

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