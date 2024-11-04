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Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове

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  • 4.11.2024, 21:20
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове
Владимир Зеленский

Президент Украины выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с лидером Молдовы Майей Санду поздравил его с победой на выборах. Об этом он написал в своем X.

«Провел телефонный разговор с госпожой президентом Молдовы Майей Санду. Поздравил ее с победой на президентских выборах и от имени украинского народа выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы. Мы подтвердили преданность сотрудничеству на пути к общей цели — членству в Европейском Союзе. Мы скоординировали дальнейшие шаги, в частности я пригласил Майю Санду в Украину», - отметил Зеленский.

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