О народном футболисте минского «Динамо» Александре Прокопенко снимут фильм 4.11.2024, 21:33

Александр Прокопенко

Жизнь любимца белорусских болельщиков была полна взлетов и падений.

В Москве началась работа над сценарием художественного фильма о футболисте Александре Прокопенко — чемпионе СССР 1982 года в составе минского «Динамо», народном любимце белорусских болельщиков, сообщает betnews.by.

Снимать картину будет российский режиссер Александр Баршак, который известен по фильмам «День выборов-2», «Елки-иголки», «Московские тайны», «Мой любимый призрак».

— У нас есть синопсис — сценарная разработка с основными линиями фильма. А пока вместе с другим автором сценария Сергей Кочергиным собираем материал. Занимаемся так называемым предпродакшном, - сказал Александр Баршак.

Любителям футбола известно, что о судьбе Александра Прокопенко, умершего в 1989 году в возрасте 35 лет, было снято несколько документальных фильмов и написана книга.

Один из фильмов, вышедший на экраны в 2016 году, назывался «Александр Прокопенко. Народный футболист».

— Могу смело сказать: все, что есть о Прокопенко, вы найдете в нашем фильме, - говорил тогда один из его авторов Сергей Лисичкин.

Много усилий о сохранении памяти об отце предпринимает Дмитрий Прокопенко, сын Александра. Он — продюсер будущего художественного фильма.

— Мы много читали, много смотрели, уже встречались с Сергеем Боровским и Игорем Гуриновичем, - сказал режиссер фильма. - Планируем еще раз съездить в Минск, чтобы обстоятельно поговорить с тренерами Эдуардом Малофеевым и Вениамином Арзамасцевым. И, конечно, другими партнерами Александра по золотому составу.

Кстати, Сергей Лисичкин в соавторстве с Дмитрием Прокопенко написали книгу «Александр Прокопенко. Народный футболист».

В общем, все эти материалы - большое подспорье для творческой группы будущей картины. А как они ими распорядятся - оценят болельщики и люди, которые лично знали выдающегося футболиста.

Напомним, что Александр Прокопенко родился в Бобруйске 16 ноября 1953 года. Там же стал заниматься футболом. В 1970-1972 годах играл за местный «Строитель», где был лучшим бомбардиром чемпионата БССР. В 1972-м его пригласили в «Динамо» - главную команду республики, выступавшую в чемпионате СССР.

Александр быстро вписался в команду и стал одним из ее лидеров. В 1974-м лучшим бомбардиром с 14 мячами был форвард Эдуард Малофеев, а за ним – с 9 голами – полузащитник Прокопенко. Три сезона подряд - в 1977-1979 годах – он был лучшим снайпером.

В 1982-м, в год чемпионства минского «Динамо», Прокопенко провел 30 матчей и забил 11 голов. Болельщики со стажем до сих пор вспоминают его гол-шедевр в игре против главного конкурента – киевского «Динамо».

На игре в Минске Александр каким-то образом изловчился в одно касание пробить пяткой. 50 тысяч человек буквально взлетели на воздух от восторга! В этом был весь Прокоп – технарь с неординарным мышлением и голевым чутьем.

Юрий Пудышев, легендарный футболист и партнер Александра, вспоминал, что этот гол был забит в первом тайме, а когда команда выходила на второй, то болельщики стоя приветствовали своего героя.

— У меня даже слезы на глазах. 50 тысяч аплодируют стоя настоящему гению, - рассказывал Пудышев.

Перед решающей «золотой» игрой против «Спартака» в Москве Прокопенко был травмирован и мог бы и не сыграть. Но он так хотел выйти на поле, что уговаривал врача Дмитракова:

— Максимыч, туже перевязывай, чтобы коленный сустав держался. Впрочем, если не получится, все равно буду играть. Даже на одной ноге.

И отыграл весь матч, а минчане победили 4:3.

В короткой жизни Александра хватит ярких событий не только на фильм, но и на сериал.

Как тут не вспомнить, что заявление в ЗАГС его невеста Наталья отнесла... с отцом Александра!

— Ведь у Саши вечно то сборы, то игры, а когда домой приезжал – это заведение было закрыто, - рассказывала жена. - В конце концов отдал мне паспорт: «С батей отнесите заявление. Там дату назначат. «Динамо» меня, надеюсь, на собственную свадьбу отпустит».

А как Прокоп пропал в мае 1983-го во время турне команды по США?! Уже самолет готов к вылету, а футболиста нет. Оказалось, что это эмигранты из Бобруйска «похитили» кумира, накормили, надарили сувениров, даже магнитофон презентовали.

После золотого сезона 1982 года его жизнь пошла по наклонной.

Пристрастие к алкоголю и всенародная любовь были не лучшими попутчиками. В ресторане оркестр встречал Прокопа футбольным маршем, а от желающий выпить с ним не было отбоя.

Справится с собой он не смог. В 1983-м году Прокопенко сыграл только 12 матчей за «Динамо», а в 1984 году попал в Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП), куда направляли на принудительное лечение от алкоголизма.

Потом он вернулся в футбол, но ненадолго. В 1989-м снова был отправлен в ЛТП. Умер Александр Прокопенко 29 марта 1989 года.

Жизнь Прокопа была полна взлетов и падений. О Прокопенко до сих пор помнят болельщики со стажем, а фильм может открыть его для нового поколения.

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