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Зеленский собрал Ставку

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  • 4.11.2024, 21:46
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Зеленский собрал Ставку

Был поднят ряд критически вопросов.

Президент Украины провел сегодня заседание Ставки, на котором был поднят ряд критических вопросов по противовоздушной обороне и увеличению производства отечественного оружия. В свете растущего применения Россией «Шахедов» и авиабомб, на Ставке обсуждали необходимость усиления мобильных огневых групп и расширение возможностей сбивания дронов другими дронами.

Президент Украины также отметил важность развития Сил обороны для борьбы с российскими авиабомбами.

В контексте расширения национального военного потенциала рассматривался вопрос увеличения производства украинских дронов и ракет, в частности, путем подписания новых контрактов и создания долгосрочных условий для украинских производителей. Президент предоставил соответствующие поручения министру обороны по реализации этих решений и дальнейшему развитию оборонных способностей Украины.

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