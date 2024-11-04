Российские захватчики нанесли удар 250-киллограммовой авиабомбой по Харькову

Российские захватчики нанесли удар 250-киллограммовой авиабомбой по Харькову6
- 4.11.2024, 22:20
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Момент авиаудара попал на видео.
Патрульная полиция Украины 4 ноября опубликовала в Facebook видео прилета российской корректируемой авиабомбы рядом с супермаркетом в Харькове вечером накануне.
Отмечается, что враг массированно наносит удары бомбами по мирному населению Харькова.
На видео патрульные одними из первых стали очевидцами попадания 250-киллограммовой авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции рядом с супермаркетом.
Взрыв произошел в нескольких десятках метров от автомобиля патрульных полицейских, а также гражданских авто, которые проезжали неподалеку.
В результате травмы получили 14 человек, в частности четверо патрульных.
«Полицейские сразу выбежали из авто и оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта», – сказано в сообщении.