Российские захватчики нанесли удар 250-киллограммовой авиабомбой по Харькову 6 4.11.2024, 22:20

2,550

Момент авиаудара попал на видео.

Патрульная полиция Украины 4 ноября опубликовала в Facebook видео прилета российской корректируемой авиабомбы рядом с супермаркетом в Харькове вечером накануне.

Отмечается, что враг массированно наносит удары бомбами по мирному населению Харькова.

На видео патрульные одними из первых стали очевидцами попадания 250-киллограммовой авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции рядом с супермаркетом.

Взрыв произошел в нескольких десятках метров от автомобиля патрульных полицейских, а также гражданских авто, которые проезжали неподалеку.

В результате травмы получили 14 человек, в частности четверо патрульных.

«Полицейские сразу выбежали из авто и оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта», – сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com