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Российские захватчики нанесли удар 250-киллограммовой авиабомбой по Харькову

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  • 4.11.2024, 22:20
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Российские захватчики нанесли удар 250-киллограммовой авиабомбой по Харькову

Момент авиаудара попал на видео.

Патрульная полиция Украины 4 ноября опубликовала в Facebook видео прилета российской корректируемой авиабомбы рядом с супермаркетом в Харькове вечером накануне.

Отмечается, что враг массированно наносит удары бомбами по мирному населению Харькова.

На видео патрульные одними из первых стали очевидцами попадания 250-киллограммовой авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции рядом с супермаркетом.

Взрыв произошел в нескольких десятках метров от автомобиля патрульных полицейских, а также гражданских авто, которые проезжали неподалеку.

В результате травмы получили 14 человек, в частности четверо патрульных.

«Полицейские сразу выбежали из авто и оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта», – сказано в сообщении.

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