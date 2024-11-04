Украинские пограничники уничтожили огневые позиции россиян на Волчанском направлении 4.11.2024, 22:44

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Украинские пограничники с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как сообщили в ГПСУ, разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения «Скорпион» бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с Vampire по вражеским целям.

Под огонь попали укрытия российских захватчиков, их огневые позиции, средства РЭБ и грузовик.

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