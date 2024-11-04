закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники уничтожили огневые позиции россиян на Волчанском направлении

  • 4.11.2024, 22:44
Украинские пограничники уничтожили огневые позиции россиян на Волчанском направлении

Видео.

Украинские пограничники с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как сообщили в ГПСУ, разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения «Скорпион» бригады «Гарт» нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с Vampire по вражеским целям.

Под огонь попали укрытия российских захватчиков, их огневые позиции, средства РЭБ и грузовик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский