Футболисты витебского «Макслайна» вышли на матч со щенками в руках 1 4.11.2024, 22:49

Пользователи соцсетей в восторге.

Игроки витебского футбольного клуба «Макслайн» устроили благотворительную акцию перед стартом своего матча против «Молодечно-2018» на чемпионате Беларуси в первой лиге, сообщают «Витебские вести».

Видео также было опубликовано в TikTok команды. Его сопровидили завирусившимся в соцсетях треком беларусского музыканта AP$ENT «Можно я с тобой».

На построении перед игрой спортсмены стояли, держа в руках щенков. Оказалось, так они хотели привлечь внимание к деятельности местного витебского приюта для бездомных животных «Добрик». Эта акция была продолжением благотворительного марафона клуба «МаксЛАЙ».

Пользователи в комментариях написали, что «ничего милее вы сегодня не увидите».

Тем временем издание отмечает, что во время футбольного матча щенки находились в теплом помещении рядом с искусственным полем ЦСК. Болельщики могли во время игры и после нее прийти туда и забрать понравившегося щенка домой.

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