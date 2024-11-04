Футболисты витебского «Макслайна» вышли на матч со щенками в руках

Футболисты витебского «Макслайна» вышли на матч со щенками в руках1
- 4.11.2024, 22:49
Пользователи соцсетей в восторге.
Игроки витебского футбольного клуба «Макслайн» устроили благотворительную акцию перед стартом своего матча против «Молодечно-2018» на чемпионате Беларуси в первой лиге, сообщают «Витебские вести».
Видео также было опубликовано в TikTok команды. Его сопровидили завирусившимся в соцсетях треком беларусского музыканта AP$ENT «Можно я с тобой».
На построении перед игрой спортсмены стояли, держа в руках щенков. Оказалось, так они хотели привлечь внимание к деятельности местного витебского приюта для бездомных животных «Добрик». Эта акция была продолжением благотворительного марафона клуба «МаксЛАЙ».
Пользователи в комментариях написали, что «ничего милее вы сегодня не увидите».
Тем временем издание отмечает, что во время футбольного матча щенки находились в теплом помещении рядом с искусственным полем ЦСК. Болельщики могли во время игры и после нее прийти туда и забрать понравившегося щенка домой.