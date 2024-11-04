Выборы президента США в цифрах 3 4.11.2024, 23:01

Что известно сегодня о предстоящем голосовании и его возможных результатах.

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут президентские выборы. Борьба за пост президента развернулась между кандидатом от Демократической партии вице-президентом страны Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии экс-президентом Дональдом Трампом.

Президентские выборы традиционно проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября.

В ходе нынешней предвыборной гонки свои кандидатуры на пост президента выдвинули не только представители двух главных политических партий страны, но и несколько независимых кандидатов – и, по меньшей мере, один из них, Роберт Ф. Кеннеди-младший, привлек внимание избирателей.

Однако в конце концов президентская гонка традиционно свелась к выбору между двумя кандидатами от основных партий.

В стране 7 «колеблющихся» штатов, т.е. таких, где ни одна из двух партий не имеет явного преимущества. Поэтому результат голосования в них непредсказуем. Это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. В условиях напряженной борьбы всего несколько голосов в любом из этих штатов могут решить исход выборов в общенациональном масштабе. Именно на этих штатах Харрис и Трамп сосредоточили свои усилия в предвыборной борьбе.

Президентскую гонку-2024 наблюдатели оценивают как еще более ожесточенную, чем предвыборная кампания 2020 года. Тогда для победы Трампа над президентом Джо Байденом хватило бы перевеса всего в 43 тысячи голосов в трех штатах – менее 1,3% от общего числа избирателей по всей стране, пишет «Голос Америки».

5 ноября избиратели не только определят, кто возглавит Белый дом, но и обновят состав Конгресса.

Речь идет о 34 местах в Сенате (всего их 100) и обо всех 435 местах в Палате представителей.

Члены Палаты представителей избираются на 2 года. В настоящее время большинство в ней принадлежит республиканцам, и демократы надеются изменить ситуацию. В Сенате, где демократы располагают незначительным большинством, идет борьба за 34 места из 100. Республиканцы борются за возможность вновь установить контроль над Сенатом.

Сенаторы избираются на 6 лет.

Результат президентских выборов в США определяется не путем подсчета количества поданных голосов в общенациональном масштабе, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов страны. 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков одному победителю, а в Небраске и Мэне голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс.

Каждый штат имеет определенное количество выборщиков – оно рассчитывается путем сложения количества мест в Палате представителей, которое зависит от численности населения, и количества сенаторов (по два на штат).

Например, штат Вермонт располагает 3 голосами выборщиков, а густонаселенная Калифорния – 54.

Кандидату необходимо набрать большинство, т.е., как минимум, 270 голосов выборщиков из 538 (таково их общее количество).

Это возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании. Именно так обстояло дело в 2016 году, когда президентом был избран Дональд Трамп.

Если все штаты, за исключением тех, где исход предвыборной борьбы пока неизвестен, проголосуют так, как ожидается, то это даст Харрис 226 голосов выборщиков, а Трампу – 219. Пока неизвестно, как распределятся оставшиеся 93 голоса.

В будущий вторник жители 7 «колеблющихся штатов» – Аризоны, Висконсина, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Северной Каролины – могут изменить ситуацию в любую сторону.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, на избирательных участках, обеспечивших бесперебойное проведение выборов 2020 года, работало 774 000 сотрудников.

В США существует три типа сотрудников избирательных комиссий.

Большинство из них – работники избирательных участков, которых нанимают для приветствия избирателей, помощи с иностранным языком, установки оборудования для голосования и проверки удостоверений личности избирателей и регистраций.

Сотрудники избирательных комиссий избираются, нанимаются или назначаются для выполнения более специализированных обязанностей, таких как обучение работников избирательных комиссий, согласно данным Pew.

Наблюдатели обычно назначаются политическими партиями для наблюдения за подсчетом голосов – ожидается, что в этом году он будет особенно спорным, поскольку Трамп отказался безоговорочно признать результаты голосования.

Многие работники избирательных участков уже рассказали агентству France Presse о давлении и угрозах, которым они подвергаются в преддверии голосования 5 ноября.

По состоянию на 2 ноября более 75 миллионов американцев проголосовали досрочно, согласно базе данных Университета Флориды. В большинстве штатов разрешено голосовать лично или по почте.

Число американцев, которые будут иметь право голоса в 2024 году, согласно данным Двухпартийного политического центра, составляет 244 миллиона.

Сколько из них действительно примут участие в голосовании, конечно, еще предстоит выяснить.

При этом исследовательский центр Pew Research Center отмечает, что явка на праймериз 2018 и 2022 годов, а также на президентских выборах 2020 года, была самой высокой за последние десятилетия.

«На президентские выборы 2020 года пришло около двух третей (66 %) населения, имеющего право голоса, – это самый высокий показатель для любых общенациональных выборов с 1900 года», – отмечается на сайте Pew.

По данным Бюро переписи населения, это значит, что в выборах участвовали почти 155 миллионов избирателей.

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