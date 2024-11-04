Новым гендиректором «Белсоюзпечати» стал чиновник, работавший в лотереях 1 4.11.2024, 23:32

До него предприятие более 10 лет возглавлял Игорь Дудич.

Генеральным директором предприятия «Белсоюзпечать» назначен Дмитрий Новиков. Приказ об этом министр пропаганды Марат Марков подписал 1 ноября, сообщает сайт предприятия, пишет «Позiрк».

Представляя нового руководителя коллективу, замминистра информации Денис Езерский отметил, что на нового директора «возложена ответственная функция по сохранению лучшего, что было создано на предприятии за последнее время, и укреплению позиций РУП „Белсоюзпечать“ на рынке страны».

По данным сайта предприятия, ранее Новиков работал на разных должностях в холдинге «Белресурсы», Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, Миноблисполкоме, администрации Советского района Минска, ювелирном заводе ZORKA, на предприятии «Беларусские лотереи».

До Новикова «Белсоюзпечать» более 10 лет возглавлял Игорь Дудич. 21 декабря 2023 года на встрече с председателем постоянной комиссии «совета республики» по законодательству и государственному строительству Сергеем Сивцом он интересовался «о степени внутренней безопасности нашей страны с учетом действующего безвизового режима для граждан Евросоюза». Сивец «заверил, что поводов для беспокойства нет».

Сразу после президентских выборов, со второй половины августа 2020 года, государственная типография «Беларусский дом печати» прекратила сотрудничество с газетами «Комсомольская правда» в Беларуси», «Народная воля», «БелГазета», «Свободные новости плюс». «Белпочта» и «Белсоюзпечать» прекратили их распространение по подписке и в розницу. Позже с такими же репрессиями столкнулись все независимые газеты, которые ранее распространялись через киоски «Белсоюзпечати». Сейчас в каталоге «Белсоюзпечати» лишь государственные общественно-политические издания, поддерживающие политику власти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com