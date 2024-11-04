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Опубликованы последние опросы перед выборами в США

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  • 4.11.2024, 23:38
  • 3,428
Опубликованы последние опросы перед выборами в США

Трамп или Харрис?

Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа на четыре процентных пункта. Таковы результаты итогового опроса PBS News/NPR/Marist, опубликованные накануне решающего голосования на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября.

В национальном опросе среди вероятных избирателей Харрис поддерживают 51% респондентов, а Трампа – 47%.

Опрос также показал, что гендерный разрыв в последние дни перед выборами значительно сократился.

Ранее Трампа предпочитали видеть президентом 57% избирателей-мужчин против 41%, предпочитавших Харрис. Сейчас Трамп лидирует с 51% против 47%. Лидерство Харрис среди женщин также сократилось: раньше она опережала своего соперника на 18%, сейчас же – на 11%.

Результаты этого опроса почти идентичны результатам 2020 года, когда президента Байдена поддержали 51% респондентов, а Трампа – 47%.

Харрис также снизила преимущество Трампа среди белых избирателей. В 2020 году кандидат от Республиканской партии лидировал на 12%, в этом – на 9%. Однако социологи отметили некоторое снижение поддержки кандидатки от Демократической партии со стороны темнокожих и латиноамериканцев по сравнению с Байденом в 2020 году.

В опросе также отмечается, что намерения проголосовать за Харрис высказали 8% республиканцев, тогда как в прошлом месяце таких было всего 5%.

Только 4% демократов заявили, что поддержат Трампа.

55% вероятных избирателей в этом опросе уже проголосовали, а одна треть избирателей заявила, что намерена проголосовать лично в день выборов. 40% поклонников Трампа заявили, что планируют проголосовать лично 5 ноября.

Вместе с тем, среди опрошенных 49% уверены, что на выборах победит Трамп, победу Харрис ожидают 46%.

Среди проголосовавших Харрис опережает Трампа с результатом 56% против 42%. В то же время из тех еще не проголосовавших избирателей 53% планируют отдать голос за Трампа, тогда как Харрис поддерживают 45%.

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