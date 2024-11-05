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Назван самый интеллектуальный музыкальный жанр

  • 5.11.2024, 3:09
Назван самый интеллектуальный музыкальный жанр

Возможно, вы удивитесь.

Канадская компания Prodigy Education с помощью искусственного интеллекта проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В результате метал признан самым интеллектуальным музыкальным жанром. При этом он же стал самым негативным по настрою, пишет Naked Science.

В исследование включили по 10 песен каждого исполнителя, представлявших разные музыкальные жанры. В их числе — рок, метал, поп, кантри, ритм-н-блюз (или R’n’B), рэп и другие (всего 15). Наряду с богатством лексического наполнения эксперты оценили эмоциональную окраску текстов и выявили часто повторяющиеся слова.

Среди музыкантов всех жанров лидером по словарному разнообразию стала британская группа Black Sabbath, которую часто называют одним из пионеров направления хеви-метал. Первое место с ней разделила другая культовая рок-группа из Британии — Pink Floyd. Лексическое богатство текстов обеих оценили в 52%.

В Топ-10 самых «интеллектуальных» коллективов также вошли американские метал-группы Slayer и Megadeth, исландско-китайская джазовая исполнительница Laufey, американский певец Брюс Спрингстин, кантри-певец Тайлер Чайлдерс, рок-группа Eagles, легендарные музыканты Боб Дилан и Джимми Хендрикс.

Анализ в разбивке по жанрам показал, что наибольшая лексическая наполненность свойственна текстам композиций «металлического» направления. Далее следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка.

С учетом временной составляющей выяснилось, что самый высокий уровень словарного разнообразия — 38% — характерен для песен 70-х, а самый низкий — 29% — для композиций 90-х годов XX века. Как отмечается в исследовании, с началом двухтысячных ситуация стала улучшаться, и в 2020-х показатель поднялся до 34%.

Prodigy Education также изучила частоту встречаемости слов в песнях разных исполнителей и жанров. Топ-5 выглядит следующим образом — «любовь», «знаю», «время», «хорошо» и «хочу».

Анализ эмоциональной тональности песенной лирики помог выявить, что тексты исполнителей в жанре метал при своей высокой интеллектуальности – самые негативные по настрою. Самыми позитивными жанрами оказались поп и кантри.

Среди отдельных музыкантов первое место по позитиву в песнях занял американский певец Марвин Гэй, а по негативу — группа Slayer.

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