В Киеве массово сбили беспилотники РФ
- 5.11.2024, 8:12
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Они шли волнами.
В Киеве в понедельник вечером 4 ноября началась боевая работа защитников неба. В сторону столицы двигались вражеские ударные беспилотники.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.
О работе сил и средств противовоздушной обороны в столице стало известно около половины двенадцатого ночи.
«В столице, в Голосеевском районе работает ПВО», - рассказал мэр Киева в своем Telegram.
Кроме того, жителей столицы просят не оставлять укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Около 02:40 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак для столицы.