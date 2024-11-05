Китайцы высмеяли российский самолет-невидимку Су-57 5 5.11.2024, 8:22

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Военный эксперт указал на важную деталь «нанотехнологий»

Российский самолет пятого поколения «Су-57» впервые побывал вне родных стен на авиашоу в Китае. Только благодаря роликам от жителей Китая стало понятно, почему Кремль никогда не допускал к новой разработке зрителей. Благодаря авиашоу Airshow China 2024 (Чжухай, КНР) был развеян очередной миф Кремля о «могуществе» российской армии и передовых технологиях МО РФ, пишет «Диалог.UA».

Почему-то представители РФ забыли создать зону запрета в районе Су-57, и он стал объектом пристального внимания со стороны китайцев. Сами же китайцы обратили особое внимание на большое количество болтов, с помощью которых закреплены панели фюзеляжа.

Однако об этом ноу-хау российских инженеров и конструкторов уже было известно, а вот качество стыковки элементов не выдерживает ни одной критики.

Впервые Су-57 можно было увидеть со стороны хвостовой части. Так вот, в этом районе для крепления были использованы болты с разными шлицами (крест, прямые, под шестигранник).

Проще говоря, такая картина сбора самолета пятого поколения наглядно говорит о реальном уровне технологического прогресса в российском авиапроме.

Сняли много роликов относительное российского самолета «Су-57», и они открыто высмеивают российскую новинку.

Стоит отметить, что КНР также разработала самолет Chengdu J-20 пятого поколения. Его, как и раньше российский Су-57, пока прячут от посторонних глаз.

Свое мнение на это событие высказал и военный эксперт Александр Коваленко.

Он обратил внимание на бортовой номер 054. На деле это даже не новый самолет, а прототип, который проходил ряд испытаний. Впервые его ввели в эксплуатацию в 2012 году. На деле выходит, что Кремль отправил в КНР не новинку, а прототип, которому 12 лет.

Эксперт не исключает, что одна из причин заключается в том, что сейчас в РФ серийные модели выглядят при сборке намного хуже, чем прототипы.

Еще летом 2021 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь обещал с 2022 года выпускать каждый год по 112 новых Су-57. Уже в 2019 году один из Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае из-за технической неисправности.

Вторая серийная модель была передана только в 2020 году. После выхода с конвейера вся серийная серия требует доработок, именно поэтому Кремль отправил в КНР Су-57, которому 12 лет, так как он выглядит лучше своих серийных братьев. Более того, как только эти Су-57 выполняют пуски ракет «Х-69» по Украине, то об этом знают все мониторинговые каналы. Ни о какой невидимости не может быть и речи.

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