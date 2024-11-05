закрыть
5 ноября 2024, вторник, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китайцы высмеяли российский самолет-невидимку Су-57

5
  • 5.11.2024, 8:22
  • 8,286
Китайцы высмеяли российский самолет-невидимку Су-57

Военный эксперт указал на важную деталь «нанотехнологий»

Российский самолет пятого поколения «Су-57» впервые побывал вне родных стен на авиашоу в Китае. Только благодаря роликам от жителей Китая стало понятно, почему Кремль никогда не допускал к новой разработке зрителей. Благодаря авиашоу Airshow China 2024 (Чжухай, КНР) был развеян очередной миф Кремля о «могуществе» российской армии и передовых технологиях МО РФ, пишет «Диалог.UA».

Почему-то представители РФ забыли создать зону запрета в районе Су-57, и он стал объектом пристального внимания со стороны китайцев. Сами же китайцы обратили особое внимание на большое количество болтов, с помощью которых закреплены панели фюзеляжа.

Однако об этом ноу-хау российских инженеров и конструкторов уже было известно, а вот качество стыковки элементов не выдерживает ни одной критики.

Впервые Су-57 можно было увидеть со стороны хвостовой части. Так вот, в этом районе для крепления были использованы болты с разными шлицами (крест, прямые, под шестигранник).

Проще говоря, такая картина сбора самолета пятого поколения наглядно говорит о реальном уровне технологического прогресса в российском авиапроме.

Сняли много роликов относительное российского самолета «Су-57», и они открыто высмеивают российскую новинку.

Стоит отметить, что КНР также разработала самолет Chengdu J-20 пятого поколения. Его, как и раньше российский Су-57, пока прячут от посторонних глаз.

Свое мнение на это событие высказал и военный эксперт Александр Коваленко.

Он обратил внимание на бортовой номер 054. На деле это даже не новый самолет, а прототип, который проходил ряд испытаний. Впервые его ввели в эксплуатацию в 2012 году. На деле выходит, что Кремль отправил в КНР не новинку, а прототип, которому 12 лет.

Эксперт не исключает, что одна из причин заключается в том, что сейчас в РФ серийные модели выглядят при сборке намного хуже, чем прототипы.

Еще летом 2021 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь обещал с 2022 года выпускать каждый год по 112 новых Су-57. Уже в 2019 году один из Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае из-за технической неисправности.

Вторая серийная модель была передана только в 2020 году. После выхода с конвейера вся серийная серия требует доработок, именно поэтому Кремль отправил в КНР Су-57, которому 12 лет, так как он выглядит лучше своих серийных братьев. Более того, как только эти Су-57 выполняют пуски ракет «Х-69» по Украине, то об этом знают все мониторинговые каналы. Ни о какой невидимости не может быть и речи.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский