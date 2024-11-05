Получены точные координаты скоплений солдат КНДР на российских полигонах 3 5.11.2024, 8:26

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Опубликована карта.

Россияне готовят солдат из Северной Кореи к войне против Украины на полигонах Восточного военного округа. Локации находятся в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области страны-агрессора. Солдат КНДР в РФ тренируют неподалеку от границы с Северной Кореей. Местоположение полигонов установил проект evocation.info.

Установлено, что россияне готовят северокорейских наемников на четырех полигонах:

полигон «Князе-Волконский», Хабаровский край (48.608100, 135.673728);

полигон «Сергеевский», Приморский край (44.220092, 131.664142);

полигон «Барановский», Приморский край (43.708367, 132.036047);

полигон «Екатеринославский», Амурская область (50.291588, 129.086402).

Вероятно, РФ до конца 2024 года намерена подготовить около 15 тысяч военнослужащих КНДР. Коммуникация между офицерами, инструкторами и корейскими военными происходит с помощью переводчиков.

«Также известно, что российским солдатам в Курской области запретили публиковать в соцсетях информацию о северокорейских военных», — добавили авторы расследования.

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать за Россию, будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере примерно 2 000 долларов США. Москва также будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, некоторые военные технологии, а также, возможно, ей придется помочь Пхеньяну в случае боевых действий на Корейском полуострове.

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