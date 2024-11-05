Войска КНДР открыли огонь по россиянам в Курской области

Войска КНДР открыли огонь по россиянам в Курской области3
- 5.11.2024, 8:37
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Российский пленный был шокирован.
Попавший в украинский плен российский захватчик заявил, что военнослужащие КНДР открыли огонь по их войскам в Курской области.
Фрагмент допроса опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский.
Оккупант говорит, что его подразделение базировалось в районе российского поселка Глушково. У них было все нормально, «пока не привезли корейцев»:
«С ними же не поговоришь. Они начали стрелять по нам. Может, в панике, потому что приняли нас за противника. Русские для них все на одно лицо - славяне».
По словам захватчика, российское военное командование не реагирует на жалобы.
Кроме того, им легче отправлять в штурмы именно российских солдат, а не северокорейцев. «Будет скандал, если они погибнут. Я не в восторге от таких союзников», - добавил он.