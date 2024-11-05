«Все происходит по фатальной для Путина схеме» 1 5.11.2024, 8:45

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Британский полковник рассказал, как заставить Кремль пойти на уступки.

Увеличение западной помощи Украине может заставить кремлевского правителя Путина пойти на уступки и сесть за стол переговоров.

Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он говорит, что не верит в добросовестность Путина в вопросе переговоров, и считает маловероятным прекращение огня в ближайшее время:

«То, что посадит его за стол переговоров, это если украинские войска вытеснят россиян с территории, которую они оккупировали с февраля 2022 года, а также потенциально из районов, которые под оккупацией с 2014 года. Это они смогут сделать тогда, когда НАТО и США предоставят им возможность для этого».

Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что кремлевский правитель цепляется за власть, поскольку «ястребы» в Москве и Кремле выискивают в нем слабость, которая позволит им перебрать на себя власть. По его мнению, появление нового лидера не обязательно является плохой идеей, поскольку это может «перезагрузить» Россию.

Также военный напомнил, что российские экономика и армия значительно ослаблены, а общество, похоже, начинает узнавать правду о потерях и войне, у них появляются сомнения относительно замыслов Путина.

«Если мы посмотрим, что произошло с российским вторжением в Афганистан в 1980-х годах, то это происходит по похожей схеме. Надеюсь, это будет развиваться дальше и заставит Кремль вывести свои войска из Украины, чтобы мы могли как можно быстрее прекратить огонь и провести мирные переговоры», - добавил полковник.

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