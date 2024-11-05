Кто станет президентом США: за несколько часов до выборов обнародован новый опрос 1 5.11.2024, 8:51

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Харрис опережает своего соперника сразу на 4%.

Сегодня, 5 ноября, в США стартуют выборы главы государства. За президентское кресло, как обычно, поборются представители от Республиканской и Демократической партий.

Не исключено, что впервые в истории США Белый дом может занять женщина.

Накануне выборов сразу несколько агентств США (NPR, PBS News и колледж «Марист») провели опрос среди американцев относительно будущего главы страны, передает «Диалог.UA».

Последний соцопрос показал, что за Харрис готовы отдать свои голоса 51% американцев, а за Трампа 47%. Еще 2% до сих пор не определились, за кого будут голосовать. Самое интересное, что почти месяц назад аналогичный опрос показал такие цифры: за Харрис готовы проголосовать 50%, а за Трампа 48%.

Опрос также показал, что за Харрис готовы отдать свои голоса афроамериканцы, а за Трампа «белые» избиратели.

Вместе с тем 49% уверены, якобы все равно победа достанется Трампу, а 46% все же верят, что Харрис сможет стать первой женщиной-президентом США.

В США уже традиционно выборы главы страны проводят в первый вторник ноября. Самые непредсказуемые голосования пройдут в 7 штатах (Пенсильвания, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин, Джорджия, Аризона и Невада), где нет явной поддержки Харрис или Трампа.

Сегодня американцы будут выбирать не только главу Белого дома, но и конгрессменов. Будут избраны 34 сенатора из 100 и 435 депутатов в Палату представителей.

Последние избираются сроком на два года, и демократы хотят изменить там ситуацию в свою пользу. Сенаторы избираются сроком на 6 лет.

Согласно американской прессе, еще до 2 ноября почти 75 млн проголосовали досрочно. Согласно экспертам, к голосованию будет допущено 244 млн американцев.

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