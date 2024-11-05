Лукашенко лил «крокодиловы слезы» Василь Верас, «Салідарнасць»

5.11.2024, 8:55

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У диктатора началось раздвоение личности?

Правитель Беларуси продолжает фонтанировать идеями. На этот раз он решил устроить картельный сговор на рынке калийных удобрений.

«Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, – пожаловался Александр Лукашенко, назначая нового генерального директора «Беларуськалия». – Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства…

Ну чего за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт? Посоветуйся, потом доложишь, примем соответствующее решение. Но я склонен к тому, что нам процентов на 10 (может быть, больше) надо снизить производство».

Вот только Лукашенко противоречит сам себе. Совсем недавно, в июле, в интервью агентству Казинформ, он заявлял:

«Ограничения на транзит белорусских калийных удобрений – а они составляют порядка 20% их мирового производства – спровоцировали серьезный рост цен на них».

Так цены высокие или низкие? А, если были высокими и вдруг стали низкими, то почему? Санкции ведь никуда не делись.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько можно доверять словам Лукашенко. Его публичные заявления основаны на конъюнктурных соображениях, а не реальном положении дел.

В том же интервью Казинформу правитель лил «крокодиловы слезы», проявляя «трепетную заботу» о голодающих:

«Как следствие [санкций], многие страны были вынуждены отказаться от использования [беларуских калийных удобрений], драматически ухудшив качество и сократив объемы урожая.

По данным ООН, в 2023 году каждый пятый житель планеты в 59 странах столкнулся с острой нехваткой продовольствия, более 280 миллионов человек по всему миру голодают, более 36 миллионов детей в возрасте до 5 лет в 32 странах остро недоедают. Общий показатель голодающего населения за 7 лет вырос с 10 до 20 процентов».

Сейчас Лукашенко сам предлагает урезать поставки. И как это отразится на уязвимых группах, его совершенно не волнует.

Лукашенко = лицемерие.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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