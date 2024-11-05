Лукашенко лил «крокодиловы слезы»
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 5.11.2024, 8:55
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У диктатора началось раздвоение личности?
Правитель Беларуси продолжает фонтанировать идеями. На этот раз он решил устроить картельный сговор на рынке калийных удобрений.
«Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, – пожаловался Александр Лукашенко, назначая нового генерального директора «Беларуськалия». – Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства…
Ну чего за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт? Посоветуйся, потом доложишь, примем соответствующее решение. Но я склонен к тому, что нам процентов на 10 (может быть, больше) надо снизить производство».
Вот только Лукашенко противоречит сам себе. Совсем недавно, в июле, в интервью агентству Казинформ, он заявлял:
«Ограничения на транзит белорусских калийных удобрений – а они составляют порядка 20% их мирового производства – спровоцировали серьезный рост цен на них».
Так цены высокие или низкие? А, если были высокими и вдруг стали низкими, то почему? Санкции ведь никуда не делись.
Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько можно доверять словам Лукашенко. Его публичные заявления основаны на конъюнктурных соображениях, а не реальном положении дел.
В том же интервью Казинформу правитель лил «крокодиловы слезы», проявляя «трепетную заботу» о голодающих:
«Как следствие [санкций], многие страны были вынуждены отказаться от использования [беларуских калийных удобрений], драматически ухудшив качество и сократив объемы урожая.
По данным ООН, в 2023 году каждый пятый житель планеты в 59 странах столкнулся с острой нехваткой продовольствия, более 280 миллионов человек по всему миру голодают, более 36 миллионов детей в возрасте до 5 лет в 32 странах остро недоедают. Общий показатель голодающего населения за 7 лет вырос с 10 до 20 процентов».
Сейчас Лукашенко сам предлагает урезать поставки. И как это отразится на уязвимых группах, его совершенно не волнует.
Лукашенко = лицемерие.
Василь Верас, «Салідарнасць»