Королеву Испании и ее мужа забросали грязью 1 5.11.2024, 9:01

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Помощникам пришлось открывать зонты и делать «живой щит».

Несмотря на то, что испанский король Фелипе VI и королева Летисия далеки от фанатичности, которую британцы питают к своим королевским особам, на своих публичных выступлениях их обычно встречают толпы поклонников.

Однако, как пишет The Daily Mail, в опустошенном наводнением валенсийском городе Пайпорта монархи столкнулись с какофонией сарказма и насилия со стороны жертв, многие из которых потеряли средства к существованию и даже близких из-за ужасного наводнения в Испании.

Напряжение было ощутимым, когда королевские особы вышли из своих автомобилей, чтобы пройти по улицам в сопровождении телохранителей.

Помощникам пришлось открывать зонты и делать «живой щит» вокруг монарха и его супруги, потому как люди из толпы стали швырять грязь в него и его жену. Такой нерадушный прием - результат предполагаемого бездействия государства на фоне наводнения.

Разъяренные граждане начали скандировать «убийца, убийца!» и бросились к королю, заставив телохранителей вскочить и оттеснить надвигающуюся толпу.

Королева Летисия выглядела подавленной и даже плакала после того, как люди из толпы забрызгали ее лицо грязью и разбили голову одного из помощников.

Услышав печальную историю одной из жертв, Летисия крепко обняла ее, а потом расплакалась.

Тем временем король Фелипе выглядел мрачно, осматривая город и последствия наводнения с выражением тихой печали на лице.

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