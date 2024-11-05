закрыть
5 ноября 2024, вторник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Королеву Испании и ее мужа забросали грязью

1
  • 5.11.2024, 9:01
  • 1,248
Королеву Испании и ее мужа забросали грязью

Помощникам пришлось открывать зонты и делать «живой щит».

Несмотря на то, что испанский король Фелипе VI и королева Летисия далеки от фанатичности, которую британцы питают к своим королевским особам, на своих публичных выступлениях их обычно встречают толпы поклонников.

Однако, как пишет The Daily Mail, в опустошенном наводнением валенсийском городе Пайпорта монархи столкнулись с какофонией сарказма и насилия со стороны жертв, многие из которых потеряли средства к существованию и даже близких из-за ужасного наводнения в Испании.

Напряжение было ощутимым, когда королевские особы вышли из своих автомобилей, чтобы пройти по улицам в сопровождении телохранителей.

Помощникам пришлось открывать зонты и делать «живой щит» вокруг монарха и его супруги, потому как люди из толпы стали швырять грязь в него и его жену. Такой нерадушный прием - результат предполагаемого бездействия государства на фоне наводнения.

Разъяренные граждане начали скандировать «убийца, убийца!» и бросились к королю, заставив телохранителей вскочить и оттеснить надвигающуюся толпу.

Королева Летисия выглядела подавленной и даже плакала после того, как люди из толпы забрызгали ее лицо грязью и разбили голову одного из помощников.

Услышав печальную историю одной из жертв, Летисия крепко обняла ее, а потом расплакалась.

Тем временем король Фелипе выглядел мрачно, осматривая город и последствия наводнения с выражением тихой печали на лице.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский