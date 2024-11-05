закрыть
5 ноября 2024, вторник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Продавщица забыла превратиться после Хеллоуина»

  • 5.11.2024, 9:06
  • 1,562
«Продавщица забыла превратиться после Хеллоуина»
иллюстративное фото

Белорусы нашли самого необычного продавца в стране.

Пользовательница Threads показала, как черный кот «принимает заказы» в церковной лавке агрогородка Жировичи.

Пушистый кот стал неожиданным «сотрудником» в окошке для приема заказов, заняв место продавца. Между делом он внимательно следил за происходящим вокруг, как будто стараясь не упустить ни одного покупателя.

В комментариях уже шутят, что «это проверка на суеверность» или «продавщица забыла превратиться после Хеллоуина».

«Кажется, их где-то специально нанимают. В Могилеве на одной заправке тоже черный кот заправлял», — поделился еще один комментатор.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский