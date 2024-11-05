«Продавщица забыла превратиться после Хеллоуина»
- 5.11.2024, 9:06
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Белорусы нашли самого необычного продавца в стране.
Пользовательница Threads показала, как черный кот «принимает заказы» в церковной лавке агрогородка Жировичи.
Пушистый кот стал неожиданным «сотрудником» в окошке для приема заказов, заняв место продавца. Между делом он внимательно следил за происходящим вокруг, как будто стараясь не упустить ни одного покупателя.
В комментариях уже шутят, что «это проверка на суеверность» или «продавщица забыла превратиться после Хеллоуина».
«Кажется, их где-то специально нанимают. В Могилеве на одной заправке тоже черный кот заправлял», — поделился еще один комментатор.