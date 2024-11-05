«Беларуская выведка»: Лукашенко издал панический приказ 5.11.2024, 9:19

1,310

У диктатора начался острый дефицит американской и европейской валюты.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщают о серьезном дефиците американской и европейской валют в финансовой системе Лукашенко.

Речь идет о критических поставках от оборудования, запчастей до медпрепаратов. Лукашенко пытался скрыть внутри страны эту проблему, пытается попрошайничать по своим каналам об очередном кредите именно в валюте, но ответа от потенциальных доноров пока не получено. Все расчеты с РФ проводятся в российских рублях, валюты поступает от экспорта критически мало.

Решено продавать золото, причем попытаться оказать услугу русским и продать и их часть золота, выдавая за свое.

Нацбанку приказано не допустить панических настроений и обеспечить свободную конвертацию как минимум до вступления в должность нового президента и кабинета в США.

Источники так же сообщают, что Лукашенко поручил просчитать возможности плавной отвязки белорусского рубля от российского, на случай ускоренной девальвации российской валюты.

Спешка с «выборами» в Беларуси в том числе связана с ожиданием девальвации российского рубля, который приведет к девальвации беларуского.

Нацбанку и КГБ поручено обеспечить видимую финансовую устойчивость и «стабильность» всеми доступными методами и инструментами, чтобы предотвратить грядущую панику. Ожидание величины инфляции и девальвационных процессов в экономике напрямую зависят от результата выборов в США.

Лукашенко отдал приказ по всей линии национальной безопасности от МИД и Нацбанка до КГБ «ПРИГОТОВИТЬСЯ» именно в финансовом плане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com