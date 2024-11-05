«Беларуская выведка»: Лукашенко издал панический приказ
- 5.11.2024, 9:19
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У диктатора начался острый дефицит американской и европейской валюты.
Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщают о серьезном дефиците американской и европейской валют в финансовой системе Лукашенко.
Речь идет о критических поставках от оборудования, запчастей до медпрепаратов. Лукашенко пытался скрыть внутри страны эту проблему, пытается попрошайничать по своим каналам об очередном кредите именно в валюте, но ответа от потенциальных доноров пока не получено. Все расчеты с РФ проводятся в российских рублях, валюты поступает от экспорта критически мало.
Решено продавать золото, причем попытаться оказать услугу русским и продать и их часть золота, выдавая за свое.
Нацбанку приказано не допустить панических настроений и обеспечить свободную конвертацию как минимум до вступления в должность нового президента и кабинета в США.
Источники так же сообщают, что Лукашенко поручил просчитать возможности плавной отвязки белорусского рубля от российского, на случай ускоренной девальвации российской валюты.
Спешка с «выборами» в Беларуси в том числе связана с ожиданием девальвации российского рубля, который приведет к девальвации беларуского.
Нацбанку и КГБ поручено обеспечить видимую финансовую устойчивость и «стабильность» всеми доступными методами и инструментами, чтобы предотвратить грядущую панику. Ожидание величины инфляции и девальвационных процессов в экономике напрямую зависят от результата выборов в США.
Лукашенко отдал приказ по всей линии национальной безопасности от МИД и Нацбанка до КГБ «ПРИГОТОВИТЬСЯ» именно в финансовом плане.