Новый пикап Chevrolet научили ездили боком 1 5.11.2024, 9:29

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Авто получило интересную функцию.

Новый Chevrolet Silverado EV получил интересную функцию. Электрический пикап научился ездить боком. Об этом сообщается на сайте концерна General Motors .

Режим езды боком назвали Sidewinder. Он подобен режиму CrabWalk в родственном GMC Hummer: задние колеса поворачиваются вместе с передними и позволяют ездить по диагонали со скоростью до 32 км/ч.

Новая функция доступна для Chevrolet Silverado EV RST стоимостью от 89 395 долларов. Дело в том, что именно эта модификация пикапа имеет управляемые задние колеса.

Режим Sidewinder по умолчанию получат все новые Chevrolet Silverado EV в таком исполнении, а вот на уже выпущенных автомобилях ее можно активировать после загрузки специального обновления, которое появится в начале 2025 года.

Пикап Chevrolet Silverado EV RST является самым мощным вариантом модели — он предлагается с силовыми установками на 645 и 760 л. с. Батарея емкостью более 200 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 628 до 740 км.

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