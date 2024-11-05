Новый пикап Chevrolet научили ездили боком

Новый пикап Chevrolet научили ездили боком1
- 5.11.2024, 9:29
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Авто получило интересную функцию.
Новый Chevrolet Silverado EV получил интересную функцию. Электрический пикап научился ездить боком. Об этом сообщается на сайте концерна General Motors .
Режим езды боком назвали Sidewinder. Он подобен режиму CrabWalk в родственном GMC Hummer: задние колеса поворачиваются вместе с передними и позволяют ездить по диагонали со скоростью до 32 км/ч.
Новая функция доступна для Chevrolet Silverado EV RST стоимостью от 89 395 долларов. Дело в том, что именно эта модификация пикапа имеет управляемые задние колеса.
Режим Sidewinder по умолчанию получат все новые Chevrolet Silverado EV в таком исполнении, а вот на уже выпущенных автомобилях ее можно активировать после загрузки специального обновления, которое появится в начале 2025 года.
Пикап Chevrolet Silverado EV RST является самым мощным вариантом модели — он предлагается с силовыми установками на 645 и 760 л. с. Батарея емкостью более 200 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 628 до 740 км.