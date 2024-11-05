В Художественном музее Беларуси при реставрации нашли «спрятанную» картину

В Художественном музее Беларуси при реставрации нашли «спрятанную» картину2
- 5.11.2024, 9:44
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Тайна была на глазах у зрителя с 1961 года.
В Национальном художественном музее Беларуси под картиной «Девушка» русского художника Филиппа Малявина открыли новое полотно неизвестного автора, сообщает «Первый информационный».
Как рассказали сотрудники Художественного музея, в реставрационной практике это редкость. Тайна была на глазах у зрителя с 1961 года, когда картина «Девушка», написанная в конце XIX века, появилась в постоянной экспозиции. Второе полотно было скрыто под первым на дублировочном холсте.
Открытие сделали случайно: год назад портрет работы Малявина проходил первую плановую реставрацию. При осмотре реставраторка обратила внимание на рельеф, откуда буквально проявился цветок. Работа прошла исследование, необычным оказалось и само полотно.
«Нити не характерны для холста. И выяснилось, что большая часть нитей является шелком. У нас есть химические и физические исследования. Сделаны рентген и микроскоп, практически на 100% большая часть этой ткани состоит из шелковых нитей. Шелковые скатерти нигде не валяются просто так. Эта ткань достаточно дорогая. Каким образом она была использована, тоже своего рода загадка», — рассказала художница-реставраторка Национального художественного музея Беларуси Юлия Мисюченко.
Сегодня и цветы неизвестного автора, и портрет кисти Малявина живут порознь. Их презентуют в качестве подарка к 85-летию Национального художественного музея.
«В ближайшей перспективе мы очень хотим создать выставку одной картины и рассказать историю, как реставраторы раскрывали это чудо. Тут вопрос уже больше исследовательского характера. Как довести эту ноту информации до логического завершения. А само произведение можно уже посмотреть. В ближайшей перспективе мы обязательно покажем его зрителю и раскроем этапы кухни», — сообщила гендиректорка музея Анна Кононова.
Сейчас специалисты готовятся ко второму этапу исследований: нужно подтвердить предположительную датировку картины. Сложнее будет найти автора.