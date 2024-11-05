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Cуд в Пенсильвании разрешил Илону Маску раздачу $1 млн избирателям

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  • 5.11.2024, 9:49
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Cуд в Пенсильвании разрешил Илону Маску раздачу $1 млн избирателям

Бизнесмен уже раздал $16 млн в «колеблющихся» штатах.

4 ноября суд штата Пенсильвания разрешил Илону Маску раздавать по $1 млн «случайно выбранному» избирателю, подписавшему петицию America PAC об обязательстве поддерживать право на свободу слова и право носить оружие, сообщает Reuters.

За один день до выборов президента США, в ходе которых развернется борьба между кандидаткой от демократов Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, юристы протрамповского комитета America PAC убедили судью Анджело Фольетту в том, что конкурс не является «незаконной лотереей», как утверждали в окружной прокуратуре Филадельфии.

Причем юристы America PAC и директор комитета Крис Янг заявили, что средства распределялись в зависимости от того, кто из избирателей лучше всего будет представлять протрамповскую позицию — несмотря на предыдущие заверения Маска в том, что победители конкурса будут выбираться случайным образом.

Фольетта отклонил заявку Краснера в кратком письменном постановлении и сказал, что изложит свои доводы позже.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер (представитель Демократической партии), 28 октября подал в суд — чтобы заблокировать конкурс в штате Пенсильвании. Он утверждал, что выплаты были равносильны незаконной лотерее с нечетко определенными правилами, а в ходе судебного заявления заявил, что он также будет добиваться финансовых штрафов для America PAC.

Комитет America PAC запустил конкурс 19 октября. Он открыт для зарегистрированных избирателей в семи ключевых колеблющихся штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине, — которые должны подписать петицию, обязуясь поддержать свободу слова и право на оружие.

Как сообщают журналисты, Маск уже раздал $16 млн зарегистрированным избирателям в «колеблющихся» штатах.

Представители America PAC объявили победителя из Аризоны 4 ноября и сообщили, что окончательный победитель из Мичигана будет объявлен в день выборов — 5 ноября.

20 октября Илон Маск заявил, что до президентских выборов ежедневно будет выплачивать по $1 млн случайно выбранному избирателю, который подписал петицию America PAC (созданного им комитета поддержки Дональда Трампа) об обязательстве поддерживать право на свободу слова и право носить оружие.

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