Загаженный мухами портрет Путина 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.11.2024, 9:58

5,158

Это сделали Медведев или Лавров — их почерк.

Персонажи в российской власти не похожи на людей. Они, словно мебель. Куда передвинут, там и стоят. Разве что поскрипывают при перемещении. Сегодня сдвинули с насиженных мест двух губернаторов. До этого экономист Белоусов неожиданно был перенесен из кабинет в кабинет - на пост министра обороны, «единоросс» Турчак упакован и отправлен авиапочтой на Алтай и так далее.

Одной из важнейших характеристик созданной в России системы является обесчеловечивание ее участников, превращение их в функции, полное отсутствие достоинства у действующих лиц.

Это нетрудно показать на примере 24 февраля. Никто из подчиненных Путина не ушел в отставку, не выступил с публичным заявлением о несогласии. Будто бы все они только и мечтали об устроенной катастрофе, ради нее и работали.

Достоинство политиков – важная черта политической системы. Но при диктатурах, временщиках, шпане во власти, ее нет.

Все, кто жил во времена поздней перестройки, надеялся, что вышедшее в первые ряды новое поколение лидеров будет достойно представлять граждан, заменит номенклатурных «вождей». Этого не случилось. Верно, многие помнят наступившее разочарование.

Вместо политического класса, обладающего достоинством, после десятилетий эволюции, на вершинах образовался склад комодов с вместительными ящиками внутри. Молчаливых. Пустых. Ждущих наполнения, перемещения. Или же, когда выкинут на свалку. Будущие поколения откроют дверцы, увидят в глубине выцветший, загаженный мухами портрет Путина и нацарапанные ключом матерные слова и подумают: «А, это, наверное Медведев. Или Лавров. Их почерк».

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com