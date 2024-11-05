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Поклонник снял для замужней белоруски видео, как выбирает ей подарки

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  • 5.11.2024, 10:08
  • 3,996
Поклонник снял для замужней белоруски видео, как выбирает ей подарки

В чем был подвох?

С замужней случчанкой в соцсети TikTok связался «поклонник из-за границы», а спустя некоторое время она едва не потеряла деньги: мужчина попросил оплатить доставку подарков, которые он для нее якобы выбрал. Горожанка рассказала о произошедшем порталу SlutskGorod.

Алекс, так представилcя «американец из Швейцарии», написал Татьяне (имя изменено) в TikTok, увидев ее фото. Потом они перешли в WhatsApp и там уже общались довольно продолжительное время. Cобеседник под предлогами занятости, работы в офисе или движения за рулем избегал голосовых сообщений и просил женщину набрать текстом, чтобы ответить позже. Очевидно, что он общался через сервис для переводов.

Тем не менее мужчина смог войти в доверие к белоруске, рассказав, что потерял жену, один воспитывает двух детей и хотел бы найти спутницу жизни. В подтверждение он даже делился фотографиями с детьми, а также присылал видео из магазинов, в которых якобы выбирает ей подарки.

Наконец, Алекс якобы отправил Татьяне подарок (коробку с цветами и драгоценностями, а также наличными деньгами на сумму 35 тысяч долларов), который случчанка должна была забрать в аэропорту «Минск». Но под предлогом сложной схемы доставки и того, что западные транспортные компании сейчас не работают с Беларусью, ей нужно было самой заплатить за пересылку 2 тысячи белорусских рублей.

Когда случчанка сказала, что она на пособии по уходу за ребенком и таких денег у нее нет, «поклонник» предложил одолжить их или взять кредит, ведь из денег в коробке она без проблем вернет долг.

Татьяна решила позвонить в аэропорт, где ей ответили, что это мошенник, никаких подобных схем по передаче посылок нет и быть не может. Но и после этого он не перестал ей писать и до последнего предлагал перевести «хоть сколько», чтобы все же забрать посылку.

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