Forbes: ВСУ пробили брешь в обороне россиян в Курской области 2 5.11.2024, 10:14

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В боях была задействована лучшая техника.

26 октября или незадолго до этого три лучшие машины ВСУ американского производства - пара боевых машин M-2 Bradley и танк M-1 Abrams - были замечены в боях в Курской области РФ. Они прошили брешь в обороне россиян к югу от маленького села Новый Путь, что попало в поле зрения БПЛА.

Как пишет Forbes, Bradley продвигались вперед, выпуская дым для прикрытия и стреляя из своих автоматических пушек. Штурм поддерживал Abrams. Россияне, которые сидели в посадке провалили попытки отразить атаку. Однако в издании отмечают, что не понимают, какой в этом смысл, ведь Новый путь находится далеко от Курахово Донецкой области, где сейчас ведутся критически важные бои.

«В то время как элитная 47-я механизированная бригада украинской армии - единственный пользователь украинских М-2 и М-1 - побеждает в бессмысленных боях возле приграничного села с Россией, разбитая 79-я украинская десантно-штурмовая бригада еле держится на линии обороны в г. Ильинка, шесть верст к югу от Курахово. Если падет Ильинка, то, скорее всего, падет и Курахово. Если Курахово падет, россияне могут зажать полдюжины украинских бригад к выступлению на юге Донецкой области.

Принудительное выступление - или «мешок», если позаимствовать термин украинского журналиста Станислава Асеева - является классической тактикой на поле боя, которую российская армия в Украине использовала с разрушительным эффектом в последние месяцы», - пишет издание.

Как пояснил Асеев, россиян продолжают использовать эту тактику, обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое «горло» для отступления». Тогда «даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск».

По словам журналистов, если Силы обороны потеряют эти территории, то им останется отчаянно держать город-крепость Покровск. Однако если потеряют и его, то вся их линия обороны на востоке Украины может развалиться.

В издании отметили, что ставки на востоке огромные, тогда как на Курщине - в лучшем случае неоднозначные. Сильные украинские войска со многими лучшими машинами иностранного производства в начале августа вторглись сюда и быстро захватили сотни квадратных километров. Это стало впечатляющим тактическим достижением, однако стратегические последствия атаки все еще неясны.

«Если Украина пыталась привлечь значительные российские силы в Курск, чтобы истощить российские силы на востоке Украины, это не удалось: Россия смогла контратаковать на Курске, не замедлив свое наступление на Донецк. Если Украина стремится удерживать часть Курска, чтобы обменять ее на части оккупированной Россией Украины во время любых будущих мирных переговоров, она, очевидно, делает ставку, что не потеряет больше украинской земли в результате вторжения, чем получит во время возможных переговоров. Это опасная ставка», - отмечает Forbes.

Подобные сомнения относительно ценности Курщины на фоне боев на Ильинке и риски для Курахово и Покровска разделяют и некоторые украинские военные.

Оператор БПЛА, известный в соцсети Х под ником Kriegsforscher поставил под сомнение целесообразность текущих украинских операций. Он убежден, что «Брэдли» и «Абрамсы» должны быть на востоке Украины, помогая сдерживать непрерывное российское наступление.

«Очень трудно принять и понять преимущества пребывания здесь, на полях Курской области, теряя города», - написал он.

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