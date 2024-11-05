Вопить в экстазе «Гойда!» надоело даже самым идейным людоедам
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 5.11.2024, 10:20
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Со зрелищами у Кремля явный дефицит.
Сообщается, что продажи билетов на Z-исполнителей, которые и получили свою известность благодаря «НеВойне», резко снизились.
Если Шамана и Газманова спасает сгон бюджетников при помощи административного ресурса, то группа «Алиса» была вынуждена отменить уже 3 концерта тура «Гойда», так как не смогла собрать и половины залов.
Ожидаемо: за почти 3 года агрессивно-патриотической шизофрении вопить в экстазе «ГОЙДА!» надоело даже самым идейным Z-людоедам.
Градус любого безумия нужно повышать — держать на одном уровне долго не получается. Лягушка перестает вариться и начинает лениво пытаться из кастрюли выбраться.
Да, «русский» и «идем до конца», но где этот самый конец?
Z-культура изначально была довольно маргинальна. Лишь немногим ее представителям удалось достичь широких масс, но теперь и они будут вынуждены вернуться туда, откуда вылезли.
Поле для маневров слишком узкое, а весь потенциал уже исчерпан.
Теперь Шаман хоть вторую повязку на руку наденет, хоть еще громче начнет орать лозунги — это будет восприниматься вторично и скучно.
А публика требует зрелищ, с которыми у Кремля явный дефицит.
Хоть с «инагентами» за стол переговоров садись — те действительно таланты, что-нибудь придумать смогут…
Телеграм-канал «Запретное мнение»