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Вопить в экстазе «Гойда!» надоело даже самым идейным людоедам

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 5.11.2024, 10:20
  • 3,204
Вопить в экстазе «Гойда!» надоело даже самым идейным людоедам

Со зрелищами у Кремля явный дефицит.

Сообщается, что продажи билетов на Z-исполнителей, которые и получили свою известность благодаря «НеВойне», резко снизились.

Если Шамана и Газманова спасает сгон бюджетников при помощи административного ресурса, то группа «Алиса» была вынуждена отменить уже 3 концерта тура «Гойда», так как не смогла собрать и половины залов.

Ожидаемо: за почти 3 года агрессивно-патриотической шизофрении вопить в экстазе «ГОЙДА!» надоело даже самым идейным Z-людоедам.

Градус любого безумия нужно повышать — держать на одном уровне долго не получается. Лягушка перестает вариться и начинает лениво пытаться из кастрюли выбраться.

Да, «русский» и «идем до конца», но где этот самый конец?

Z-культура изначально была довольно маргинальна. Лишь немногим ее представителям удалось достичь широких масс, но теперь и они будут вынуждены вернуться туда, откуда вылезли.

Поле для маневров слишком узкое, а весь потенциал уже исчерпан.

Теперь Шаман хоть вторую повязку на руку наденет, хоть еще громче начнет орать лозунги — это будет восприниматься вторично и скучно.

А публика требует зрелищ, с которыми у Кремля явный дефицит.

Хоть с «инагентами» за стол переговоров садись — те действительно таланты, что-нибудь придумать смогут…

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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